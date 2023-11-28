Удар по многоэтажке в Умани: СБУ объявила подозрение российскому генералу (фото)

По информации следствия, по приказам российского генерала также наносили ракетные удары по гражданской инфраструктуре Сирии и Грузии, за что он получил "Героя России".

Украинская служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Сергею Кобылашеву, который дал приказ ударить ракетами по многоквартирному дому в Умани. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, по приказам генерала были обстреляны ракетами дом и стоянка автомобилей 28 апреля этого года в Умани. В результате удара погибли 23 человека, из которых 6 — дети. Травмы получили 9 человек и еще один человек является без вести пропавшим.

Фото: пресс-служба СБУ

Также было повреждено 7 домов рядом, 6 предприятий и 70 автомобилей жителей. Сообщается, что Россия выпустила с бомбардировщика ТУ-95МС две ракеты Х-101.

В СБУ говорят, что российский генерал активно участвует в военных действиях против Украины с начала 24 февраля 2022 года Ранее он отдавал приказы по которым обстреливали с воздуха гражданскую инфраструктуру в Сирии и Грузии. В частности, за такие преступные действия он получил звание генерала и "Героя России". Сергея Кобылаша подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

Отметим, что это уже не первое подозрение, которое Украина объявила командующему дальней авиации РФ Кобылашеву. В январе этого года в украинской службе безопасности сообщали, что собрали доказательства его причастности к обстрелам Украины, в частности больниц и жилых домов.

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение киевскому блогеру, который записывал скандальные стримы. В частности, он на видео провоцировал на конфликт военных и полицейских.

Также СБУ задержала в Одесской области женщину, которая передавала России информацию о местоположении украинских военных и корректировала вражеские удары.