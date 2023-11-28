"Из роты остается трое, а 54-летние не могут идти на штурм": в ОП о реалиях на фронте (видео)

Военкомы должны пересмотреть подходы к мобилизации, а бригады, которые находятся на западе страны, должны заменить те, которые воюют на востоке, считает советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

В воинских подразделениях, которые воюют на востоке Украины, катастрофически не хватает людей, а средний возраст бойцов в некоторых бригадах составляет 54 года. Об этом сообщил в телемарафоне 28 ноября советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

"Сейчас огромный дефицит военных. Нужно проводить ротации. Нужно подтягивать резервы. В некоторых бригадах, я вчера услышал, это — страшные цифры. Средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм. Некоторые бригады пытаются донабирать, и те бригады, которые находятся на западной Украине, должны заменять те, которые находятся на востоке, для того, чтобы восстановиться. В некоторых ротах на начало полномасштабного вторжения было 110 человек, сейчас осталось трое", — сказал он.

Сергей Лещенко отметил, что люди в больших городах забывают о войне и живут своей жизнью в своих реалиях, а эти реалии существуют только благодаря тому, что кто-то на востоке сдерживает врага собственной жизнью.

"Военкомы должны пересмотреть свои подходы, то что мы слышим — оно ненормальное. Не может страна воевать 54-летними штурмовиками. Бойцы, которые побывали на лечении говорят — полные спортклубы 25-летних "качков" и "амбалов", которые могли заменить нас — 54-летних штурмовиков, почему такое происходит?" — задался вопросом Лещенко.

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