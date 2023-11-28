Финляндия полностью закрыла границу с Россией (карта)
Власти страны сообщили, что закрыли пограничные пункты из-за опасений, связанных с нелегальной миграцией со стороны РФ.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что из-за опасений, связанных нелегальной миграцией, граница с Россией полностью закрывается. Об этом Орпо сообщил на пресс-конференции 28 ноября, передает Sky News.
До недавнего времени у Финляндии оставался открытым лишь один пограничный пункт после того, как правительство закрыло семь других из-за притока мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки.
Хельсинки обвиняет Москву в том, что представители российских властей целенаправленно сопровождают мигрантов к границе.
Американский аналитический центр "Институт изучения войны" назвал такую стратегию Кремля "тактикой гибридной войны".
Голова финского МИД Элина Валтонен прежде анонсировала, что границу закроют до 13 декабря.
На карте выше отмеченный белым переход Раджа-Йосеппи, который закрылся последним.
Финляндия стала страной-участницей НАТО в начале текущего года на фоне обеспокоенности из-за российской агрессии в Украине.
Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.
Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.