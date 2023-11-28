Финляндия полностью закрыла границу с Россией (карта)

Власти страны сообщили, что закрыли пограничные пункты из-за опасений, связанных с нелегальной миграцией со стороны РФ.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что из-за опасений, связанных нелегальной миграцией, граница с Россией полностью закрывается. Об этом Орпо сообщил на пресс-конференции 28 ноября, передает Sky News.

До недавнего времени у Финляндии оставался открытым лишь один пограничный пункт после того, как правительство закрыло семь других из-за притока мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки.

Хельсинки обвиняет Москву в том, что представители российских властей целенаправленно сопровождают мигрантов к границе.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" назвал такую стратегию Кремля "тактикой гибридной войны".

Голова финского МИД Элина Валтонен прежде анонсировала, что границу закроют до 13 декабря.

Граница Финляндии и РФ: карта

На карте выше отмеченный белым переход Раджа-Йосеппи, который закрылся последним.

Финляндия стала страной-участницей НАТО в начале текущего года на фоне обеспокоенности из-за российской агрессии в Украине.

Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.

Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.