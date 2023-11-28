"Не выполнили обещания": президент Чехии заявил, что следующий год будет тяжелым для Украины

По словам чешского лидера Петра Павела, после поставок дальнобойных Storm Shadows из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus, но Берлин до сих пор не принял решения, что замедляет военное планирование.

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность тем, что обещания о предоставлении необходимого вооружения для Украины не были выполнены партнерами. В результате этого Силы обороны Украины не могли поддерживать интенсивные операции. Об этом чешский лидер заявил в интервью газете Corriere della Sera во время своего визита в Италию.

Павел отметил, что не хватило поставок военной техники, что мешает Украине вести высокоинтенсивные операции. Кроме того, он отметил неопределенность в отношениях, которая затрудняет стратегическое планирование.

Президент Чехии подчеркнул, что необходимо предоставить Украине все необходимое для восстановления ее суверенитета и контроля над границами. Он выразил опасения, что уменьшение поддержки может означать поражение для Запада и укрепление позиций России, что может повлиять на будущие режимы мира.

"Как президент, я должен смотреть на ситуацию не только с точки зрения поля боя, но и с точки зрения принципов. И у нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все, что меньше, будет нашим поражением. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение о том, что они могут добиться своих целей силой, и побудит все режимы по всему миру полагаться на слабость западных демократий", — отметил Петр Павел.

Павел также подчеркнул важность проведения переговоров с Москвой, но отметил, что это должно происходить в соответствии с международными нормами и правами, а не под диктовку российского лидера Путина.

Он обозначил, что Украине необходимо предпринять большие контрнаступления, однако такие действия требуют времени и ресурсов. По его мнению, следующий год может стать более сложным из-за выборов в различных странах и сложной ситуации в Украине.

"К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать высокоинтенсивную операцию. Мы не выполнили свои обещания по обеспечению украинцев артиллерийскими боеприпасами, обучение F 16 идет не так быстро, как должно". После поставок Storm Shadows из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять ли эти ракеты. Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность с украинской стороны не является хорошей основой для военного планирования", — подчеркнул Павел.

Павел также отметил, что пока мир отвлекается на другие конфликты, Россия продолжает свои действия и расширяет свои возможности, что может стать угрозой для украинской стабильности.

Напомним, в июле президент Чехии Петр Павел заявлял, что у Украины есть "окно возможностей" в 2023 году, чтобы отвоевать как можно больше своей территории, которую захватила Россия.