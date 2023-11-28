Отец военнослужащего ВСУ проигнорировал повестку: как его наказали

Мужчина объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и должен ухаживать за матерью.

В Украине осудили отца защитника, который отказался мобилизоваться. Детали известны из приговора Гадячского районного суда Полтавской области от 24 ноября.

Уроженец села Великие Будища является военнообязанным и состоит на учете. 9 августа он был признан ВВК годным к военной службе. Получив повестку, украинец должен был явиться 30 августа для отправки в часть.

Однако приглашение от ТЦК он проигнорировал. В документе указано, что подсудимый предупредил работника военкомата, что не сможет прибыть на сборы.

Неявку мужчины по повестке квалифицировали как уклонение от призыва. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину.

По словам обвиняемого, медики при осмотре обнаружили у него ряд заболеваний. По его мнению, эти проблемы со здоровьем мешали бы выполнять военные задачи.

Кроме того, украинец рассказал, что содержит 83-летнюю мать. По его словам, женщина нуждается в уходе, и ее не на кого оставить. Сын обвиняемого, по данным суда, сейчас служит в Вооруженных силах.

Суд учел искреннее раскаяние мужчины и признал его виновным, назначив заключение на три года. Однако от наказания его освободили — с испытательным сроком в течение одного года.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают изменения в вопросе демобилизации защитников. Кроме того, в Украине планируют ввести новый дополнительный отпуск для военнослужащих.

В Минобороны Украины не поддержали отсрочку для двух категорий граждан.