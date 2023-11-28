В Украине осудили мужчину, который выстрелил незнакомцу в голову из-за языкового конфликта

Нетрезвый посетитель кафе угрожал мужчине оружием и предлагал ему "выйти". Официантка рассказала, что услышала выстрел и увидела, как у пострадавшего стекает кровь возле уха.

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На Львовщине осудили уроженца Ялты, который выстрелил мужчине в голову из стартового пистолета из-за замечания относительно русского языка. Деталями 28 ноября поделились в ZaxidNet.

Журналисты утверждают, что осужденным оказался Валентин Побоков.

Инцидент произошел в городе Червоноград в сентябре 2021 года. Пьяный 34-летний уроженец Ялты Побоков устроил конфликт в местном кафе. Мужчина угрожал другому посетителю стартовым пистолетом и дважды выстрелил в его сторону.

На место приехали полицейские, которые возбудили дело о хулиганстве. Однако обвиняемый с квалификацией не согласен. Он заявил, что общественный порядок не нарушал.

Ранее судимый мужчина рассказал, что пришел со знакомым в кафе, чтобы выпить. По его словам, другой посетитель в оскорбительной форме выразил возмущение, что Побоков общается на русском. Тогда он достал пистолет и начал требовать извинений. Нажимал ли на курок, подсудимый не вспомнил.

Потерпевший заявил, что Побоков и его знакомый пришли в кафе уже перед его закрытием и грубили официанткам, требуя на русском принять их заказ. Он признал, что сделал замечание, на что получил предложение "выйти".

Вскоре, по словам пострадавшего, обвиняемый достал пистолет и дважды выстрелил. Один из выстрелов Побоков сделал возле головы мужчины, после чего ударил его стволом.

Посетитель кафе пришел в себя, когда на место инцидента уже приехали правоохранители. Его госпитализировали с ранами головы и уха.

Официантка рассказала, что видела, как после выстрела у потерпевшего потекла кровь возле уха. Она не знала, из настоящего ли пистолета стрелял Побоков.

Допрошенный в суде эксперт заверил, что стартовый пистолет издает только звук, и причинить телесные повреждения им невозможно.

Пресс-служба полиции Львовской области после инцидента сообщала, что у пострадавшего посетителя кафе диагностировали "убойную рану лобной и теменной области головы".

Червоноградский городской суд признал Побокова виновным и назначил ему заключение на три года.

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