В Україні засудили чоловіка, який вистрілив незнайомцю в голову через мовний конфлікт

Нетверезий відвідувач кафе погрожував чоловіку зброєю та пропонував йому "вийти". Офіціантка розповіла, що почула постріл та побачила, як у постраждалого стікає кров біля вуха.

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На Львівщині засудили уродженця Ялти, який вистрілив чоловіку в голову зі стартового пістолета через зауваження щодо російської мови. Деталями 28 листопада поділились у ZaxidNet.

Журналісти стверджують, що засудженим виявився Валентин Побоков.

Інцидент стався у місті Червоноград у вересні 2021 року. П’яний 34-річний уродженець Ялти Побоков влаштував конфлікт у місцевому кафе. Чоловік погрожував іншому відвідувачу стартовим пістолетом та двічі вистрілив в його бік.

На місце приїхали поліціянти, які порушили справу про хуліганство. Проте обвинувачений з кваліфікацією не згоден. Він заявив, що громадський порядок не порушував.

Раніше судимий чоловік розповів, що прийшов зі знайомим у кафе, щоб випити. З його слів, інший відвідувач в образливій формі висловив обурення, що Побоков спілкується російською. Тоді він дістав пістолет та почав вимагати вибачень. Чи натискав на курок, підсудний не згадав.

Потерпілий заявив, що Побоков та його знайомий прийшли у кафе вже перед його закриттям та грубили офіціанткам, вимагаючи російською прийняти їхнє замовлення. Він визнав що зробив зауваження, на що отримав пропозицію "вийти".

Невдовзі, зі слів постраждалого, обвинувачений дістав пістолет та двічі вистрілив. Один з пострілів Побоков зробив біля голови чоловіка, після чого вдарив його стволом.

Відвідувач кафе прийшов до тями, коли на місце інциденту вже приїхали правоохоронці. Його госпіталізували з ранами голови та вуха.

Офіціантка розповіла, що бачила, як після пострілу у потерпілого потекла кров біля вуха. Вона не знала, чи зі справжнього пістолета стріляв Побоков.

Допитаний у суді експерт завірив, що стартовий пістолет видає лише звук, і заподіяти тілесні ушкодження ним неможливо.

Пресслужба поліції Львівської області після інциденту повідомляла, що у постраждалого відвідувача кафе діагностували "забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови".

Червоноградський міський суд визнав Побокова винним та призначив йому ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, на Закарпатті вбили 40-річного чоловіка. Журналіст Віталій Глагола розповів, що трагедія сталась під час виборів ромського "барона".

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