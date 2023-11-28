На Закарпатті під час виборів "барона" ромів лопатою вбили чоловіка (фото, відео)

Після конфлікту правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Постраждалого вдарили металевим предметом по голові.

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У Підвиноградові Берегівського району на одній із вулиць відбулася бійка, а згодом й вбивство. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що причетний до злочину 34-річний місцевий житель. Він міг завдати тілесних ушкоджень 40-річному громадянину, який згодом помер. Чоловік отримав пошкодження внаслідок ударів металевим предметом по голові.

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Порушене кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. Деталі розслідування мають намір повідомити згодом.

Журналіст Віталій Глагола, опублікувавши в Telegram-каналі повідомив, що подія відбулася під час виборів ромського "барона" у Підвиноградові. Згодом відбулася масштабна бійка, яка закінчилася трагедією. Він показав відео з місця подій.

На ньому можна побачити натовп на вулиці, в якому жінки гучно кричать, а чоловіки підсвистують. Водночас усі дивляться в той бік, де зав’язалася бійка й над скупченням присутніх в повітря "злітали" палиці.

Нагадаємо, 22 листопада у Києві правоохоронці затримали керівника великого наркосиндикату, якого оголосили у розшук ще у листопаді 2021 року. За інформацією слідства, разом із спільниками лідер наркокартелю організував виробництво та продаж коноплі у промислових масштабах. Його спільників затримали ще у 2021 році, а сам зловмисник переховувався від правоохоронців два роки.