"Разберитесь и накажите": наемники пожаловались Путину на ЧВК "Вагнер", — СМИ (фото)

Командиры ЧВК "Вагнер" забирали себе две трети денег, которые Кремль платил за убитого вагнеровца. Наемники обещают, что назовут имена всех причастных.

Наемники ЧВК "Вагнер" написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме они рассказали, как их использовали во время войны в Украине, а потом обманули и приобщили к мятежу, возглавляемому ныне покойным владельцем ЧВК Евгением Пригожиным. Также пожаловались, что в отношении них нарушили трудовое законодательство и попросили это исправить. О письме "вагнеровцев" говорится в статье на портале "Обозреватель".

Журналисты опубликовали обращение "вагнеровцев", которое заняло шесть страниц. Указывается, что это "открытое письмо" наемников, в котором они просят защиты у главы Кремля. Авторы — боевики, которые не пошли за Пригожиным во время его похода на Москву в июне 2023 года.

Наемники описали, как воевали под Бахмутом и как их посылали в "мясные штурмы". Рассказали, что из одного подразделения из 600 человек после таких штурмов живыми остались только 20. После того, как их "обманом" приобщили к мятежу Пригожина, начались избиения и убийства: их забивали до смерти другие боевики. Теперь они готовы назвать все имена и дать все необходимые показания следственным органам РФ, говорится в письме.

В то же время командиры ЧВК наживались на наемниках. В частности, за смерть каждого правительство РФ выплачивало по 15 млн руб. Однако родственники получали по 5 млн, а остальные клали себе в карманы определенные должностные лица в компании. Также жаловались на Пригожина, который запрещал визиты священников, потому что якобы "боялся разоблачения".

В итоге авторы письма просили у Путина навести порядок в соблюдении "трудового законодательства" и поспособствовать выплате наемникам всех денег, которые им наобещали за участие в боевых действиях в Украине. Также хотели, чтобы глава Кремля наказал виновных — отобрал у них деньги и имущество, уволил с занятых должностей.

Письмо наемников ЧВК Вагнер к Путину

Судьба наемников ЧВК "Вагнер" — детали

Отметим, после завершения похода Пригожина на Москву и его смерти через два месяца в РФ закрыли лагеря, в которых находились наемники. Часть из них перебралась в Беларусь, часть осталась на территории России. Осенью 2023 года росСМИ сообщили, что наемники начали заключать контракты с Минобороны, а также Росгвардией. Также предполагали, что во главе части новых подразделений может стать сын Пригожина или бывший руководитель штаба ЧВК.

Напоминаем, 28 ноября глава МИД Литвы отреагировал на задержку с предоставлением современного оружия Украине. Чиновник заявил, что страны НАТО имеют это оружие и продают его любому, но не предоставляют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Между тем помощник Госсекретаря США Энтони Блинкена отметил, что Украину не будут склонять к переговорам, потому что Путин ожидает от Киева исключительно капитуляции.