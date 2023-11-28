"Сумасшедший маньяк, разваливший РФ": российский бизнесмен Тиньков "прошелся" по Путину

Олег Тиньков уверяет, что Путина критикуют многие олигархи, в том числе и из-за того, что смог развалить Россию.

Российский бизнесмен Олег Тиньков считает, что свобода и правда победят, а президента РФ Владимира Путина ждет ад. Об этом он написал в своем инстаграме 28 ноября.

"Я уверен, что Путин — долбаный д*бил и сумасшедший маньяк. Смог полностью развалить такую прекрасную страну. Эй, диктатор ад ждет тебя", — обратился предприниматель к российскому лидеру.

Кроме этого Олег Тиньков отметил, что так же, как и он, о Путине думают другие олигархи, с которыми он находится в приятельских отношениях.

"Я знаю что 90% читателей моего Инстаграм из-за VPN боятся сказать, то, что я здесь говорю, но знаю, что вы думаете так же, даже ">Галицкий и олигархи, с которыми я общаюсь иногда. Не бойтесь Путина он просто х*йло. Правда и свобода победит, а он сдохнет, а мы попадем в рай!" — написал он.

Он призвал россиян бороться.

Кто такой Олег Тиньков

Олег Тиньков — успешный российский бизнесмен, один из самых богатых людей в РФ. По данным на февраль 2022 года, его банк "Тинькофбанк" занимал 12 место среди российских банков по объему активов и собственному капиталу. Сам Олег Тиньков по итогам 2021 года занимал 32 место в российском списке Forbes, его состояние оценивалось в 4,7 млрд долларов.

После начала так называемой "СВО" РФ на территории Украины Олег Тиньков осудил действия руководства России. Бизнесмен продал свои российские активы группе "Интеррос". После продажи российских активов у бизнесмена остался благотворительный Фонд семейства Тиньковых, который занимается проблемами донорства костного мозга. Он был основан в 2020-м, через год после того, как у предпринимателя обнаружили острый миелоидный лейкоз. Благодаря усилиям врачей и вовремя найденному донору костного мозга болезнь вошла в стадию ремиссии.

Напомним, что 28 ноября представитель Госдепа Джеймс О'Брайен заявил, что вторжение России на территорию Украины является худшим стратегическим провалом президента Владимира Путина.

28 ноября сообщалось, что спикер Конгресса США назвал помощь Украине приоритетом, потому что нельзя позволить Путину осуществить свои планы.