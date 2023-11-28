Лицо пропаганды РФ: в Украине погиб замкомандира 14-го армейского корпуса, — офицер ВС

По данным полковника Анатолия Штефана, информация нуждается в подтверждении. Предварительно сообщается, что генерал ВС РФ подорвался на мине.

На войне в Украине предположительно погиб заместитель командира 14-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил украинский военный, полковник Анатолий Штефан со ссылкой на сообщения в соцсетях.

По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30. При этом место гибели военного пока неизвестно.

Отметим, что в украинском командовании пока не комментировали данную информацию.

Владимир Завадский — что о нем известно

По данным OSINT-аналитиков InformNapalm, Владимир Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел и раненым эвакуировался.

Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.

Фото: Соцсети

Женат, имеет двоих сыновей. Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".

Фото: Соцсети

Напомним, 15 ноября стало известно, что на фронте погиб один из провокаторов со стороны "антимайдановцев" во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Одессит Владислав Войцеховский воевал на стороне России.

Напомним также, в октябре полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщал, что в Донецке в аварии погиб боевик "ДНР" Константин Ланчак. Он воевал против Украины с 2014 года и участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево.