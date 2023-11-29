Путин готов пожертвовать любым количеством людей, чтобы захватить Украину, — экс-генерал США

По словам Джеймса Л. Джонса, США были причастны к тому, что Запад не предоставил Украине достаточно вооружения в нужных темпах. В особенности это касается авиации.

Президент РФ Владимир Путин готов пожертвовать любым количеством людей, чтобы захватить Украину. Такого мнения придерживается генерал морской пехоты США в отставке Джеймс Л. Джонс в интервью "Радио Свобода".

По его словам, способность оккупантов начинать широкомасштабное наступление зависит от их готовности призывать молодых людей в армию, даже если они недостаточно подготовлены.

"Но очевидно, что уроки первого года войны укоренились как в России, так и в Украине. Обе стороны теперь лучше знают друг друга, знают, где их силы и слабости", — сказал Джонс.

Он отметил, что россияне не способны добиться цели Путина и захватить всю Украину.

Кроме того, Джонс считает, что США были причастны к тому, что Запад не предоставил Украине достаточно вооружения в нужных темпах. В особенности это касается авиации. Поэтому украинцы были вынуждены вести войну со "связанной за спиной" рукой.

"Но я думаю, что сейчас люди это понимают, и поставки улучшились, и оборудование поступает быстрее. Поэтому нужно подождать и увидеть. Но я считаю, что больше всего не хватает авиации", — сказал он.

Джонс заявил, что в НАТО боятся эскалации, будто бы, если дать Украине достаточно оружия, то это расширит войну.

"Очевидно, что страх состоит в том, что Путин может пойти на эскалацию к ядерному конфликту и все этим обеспокоены. Но я считаю, что важно предоставить украинцам необходимое оружие и, безусловно, предотвратить дальнейшее продвижение России вглубь Украины", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что большинство россиян поддерживают войну в Украине и готовы поверить словам Путина. По словам журналистов, российских граждан приравнивают интересы Путина к интересам нации. Они склонны поддерживать войну, даже если считают ее вредной.