НАТО может сделать больше: Курт Волкер сказал, что сделает войну для Путина бессмысленной

Экс-посол США при НАТО сказал, что практически принять Украину в НАТО не так сложно. Беспокойства по поводу эскалации стоит брать во внимание, но все проблемы можно решить.

Президент РФ Владимир Путин поймет, что война против Украины для него стала бессмысленной, если страна быстро вступит в НАТО. Об этом во время конференции в Европарламенте рассказал американский дипломат Курт Волкер, пишет "Укринформ".

По его словам, политика Альянса сейчас такова, что непреднамеренно посылает сигнал Кремлю, чтобы тот продолжал боевые действия в Украине. Так, когда Запад говорит, что Украина станет членом НАТО только после войны, Путину выгодно войну продолжать.

"Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, – что Украина станет членом НАТО как можно быстрее", — сказал он.

Тогда, как считает дипломат, в Москве поймут, что продолжать войну нет смысла, а для России она в таком случае станет по-настоящему разрушительной.

Кроме того, Волкер сказал, что это его личная точка зрения. При этом практически принять Украину в НАТО не так сложно. Беспокойства по поводу эскалации стоит брать во внимание, но все проблемы можно решить.

"Статья 5-я не содержит специфических обязательств отправлять войска, она говорит о коллективном ответе", — сказал Волкер.

По его словам, Украина уже получает данные разведки, а страны Альянса тренируют ее солдат. При этом уже сейчас НАТО может сделать больше. К примеру, помочь разминировать территорию Украины, а также ее прибережные воды. Более того, НАТО может присоединиться к защите украинского неба.

"С запада Украина граничит со странами НАТО, что позволяет использовать способности для воздушной защиты крупных населенных пунктов или объектов гражданской инфраструктуры", – сказал Волкер.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО не определились с быстрым вступлением Украины. По данным журналистов, в программе реформ нет конкретного перечня условий, из-за чего существует риск, что реформы, проведенные Киевом, могут никогда не быть достаточными.