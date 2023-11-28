Может быть сложным процессом: в НАТО не определились с быстрым вступлением Украины, — СМИ

По данным журналистов, в программе реформ нет конкретного перечня условий, из-за чего существует риск, что реформы, проведенные Киевом, могут никогда не быть достаточными.

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Члены НАТО до сих пор не определились относительно того, являются ли реформы, представленные в обновленной годовой программе, предпосылками для потенциального вступления Украины в Альянс или служат лишь средством для продвижения Киева к этому цели. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов из США и Германии.

По словам источников издания, Германия и США настаивают на том, чтобы процесс был ориентирован на условия, а не на политические аспекты. Один из них отметил, что когда условия, согласованные НАТО с Украиной, будут выполнены, только тогда можно будет рассматривать вопрос о потенциальном членстве.

Другие источники указали, что программа реформ не содержит конкретного перечня условий, скорее она является своеобразным "индикатором" или "инструментом" для отслеживания прогресса и информирования лидеров стран-членов Альянса.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, описание областей реформ предоставляет членам НАТО свободу действий, поскольку они не привязаны к строгим оценкам прогресса, а скорее выражают свою политическую позицию. С уменьшением деталей для проверки выполнения условий возникает риск того, что реформы могут никогда не быть достаточными, что, в свою очередь, затруднит одобрение вступления.

Один из дипломатов НАТО отметил, что даже если война с Россией завершится и Украина выполнит все условия, перечисленные в плане реформ, члены Альянса все равно должны дать свое согласие на приглашение, что может быть крайне сложным процессом.

Ожидается, что НАТО и Украина подпишут список реформ, которые Киев должен будет выполнить для потенциального вступления в Альянс, в среду, 29 ноября. Этот шаг будет стимулом для Украины в реформировании своих вооруженных сил и других сфер безопасности, а также предоставит контрольный список, который смогут отслеживать члены НАТО. Однако, сам документ останется закрытым для публики, сообщается в материале.

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По словам четырех дипломатов НАТО, процесс выполнения Годовой национальной программы менее строг, чем требовалось в Плане действий по членству в НАТО, который ранее должны были осуществить кандидаты на членство.

В отличие от предыдущих планов реформ, украинский годовой план является более сжатым и меньше детализированным — всего 10 страниц вместо 300, и представляет перечень приоритетных сфер, а не контрольный список. Это упрощает демонстрацию достижений Украины перед саммитом НАТО, запланированным на следующее лето.

Среди многочисленных реформ в программе обозначены гражданский контроль над вооруженными силами, разработка национальной стратегии обороны и безопасности, совместимость вооруженных сил с армиями стран-членов НАТО, антикоррупционные меры (включая изменения в судебной системе и декларирование активов политически значимых личностей).

По информации Euractiv, защита прав национальных меньшинств также включена в план реформ, что важно для страны-члена НАТО, такой как Венгрия, которая активно выступает за укрепление связей между НАТО, Евросоюзом и Украиной с учетом прав человека и демократии.

Напомним, 27 ноября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО после окончания войны с Россией и если проведет все необходимые реформы.

Ранее, 23 ноября, заместитель министра обороны Юрий Джигир сказал, что Украина приближается к стандартам НАТО и вводит реальные инструменты, которые давно и успешно работают во всех государствах НАТО.