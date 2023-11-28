Не для Залужного: страны НАТО продают оружие "технологического прорыва" третьим странам, — МИД Литвы

По словам главы литовского МИД, современное оружие продают куда угодно, только не в Украину. Между тем европейцы должны быть особенно заинтересованы в его победе, чтобы не началась нестабильность.

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Страны-члены НАТО имеют оружие, которое могло бы обеспечить "технологический прорыв", упомянутый главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Однако его не предоставляют Украине, зато продают странам третьего мира. О поставках Киеву современного оружия сделал заявление министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся перед совещанием министров МИД Североатлантического альянса.

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Ландсбергис выразил уверенность, что страны НАТО имеют оружие, о котором говорил генерал Залужный в колонке для издания The Economist. Если бы Украина получила его, то достигла "технологического прорыва". Зато это оружие продают в третьи страны и куда угодно, но не предоставляют Украине, заявил литовский министр.

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине", — сказал чиновник.

Между тем в руках Залужного это оружие дало бы возможность "адаптировать стратегию" и добиться на поле боя желаемого результата.

"Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", — заявил Ландсбергис во время выступления перед журналистами.

Также в заметке в соцсети X (ранее — Twitter) литовский глава МИД отметил, почему Европе важно помогать Украине восстановить свои границы. По его словам, если этого не сделать, то "мы откроем ворота нестабильности, и понадобится очень много времени, чтобы их закрыть".

Война в Украине — детали

Отметим, 28 ноября прозвучало заявление помощника Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Чиновник отреагировал на вопрос журналистов о возможности мирных переговоров РФ и Украины. По его словам, Украину не подталкивают к переговорам, потому что Россия минимум год еще не будет готова к диалогу. Если же начать говорить об этом сейчас, то это будет разговор о "капитуляции", пояснил представитель Госдепа.

В то же время западные СМИ опубликовали свое видение хода войны в 2024 году. В частности, указали, что в новом году Украина усилит фортификационные сооружения. Тогда как РФ и дальше будет использовать преимущество в ресурсах — живой силы, техники, денег.

Напоминаем, эксперты объяснили, что будет, если начать переговоры с Россией. Согласно некоторым оценкам, война станет похожей на боевые действия, которые восемь лет происходили на Донбассе во время гибридных действий Кремля.