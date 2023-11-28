"Будет как 8 лет на Донбассе": прекратят ли огонь войска РФ и выиграет ли от этого Украина

Россия периодически заявляет о готовности к мирным переговорам с Украиной с учетом "реалий на поле боя" и параллельно разгоняет оборонную промышленность. Киев настроен на разговоры, если российские войска покинут всю украинскую территорию, но для этого Западу нужно кратно увеличить поставки вооружений. Фокус выяснял, насколько близка перспектива договоренностей о прекращении огня.

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На днях лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вынес на повестку дня довольно дискуссионный вопрос о переговорах с Россией. По его словам, страна-агрессор была готова закончить войну еще прошлой весной в обмен на отказ Украины вступать в НАТО.

Официальный Киев не согласился на такие условия по нескольким причинам. Очевидная — россияне не внушали доверия и гарантий, что не воспользуются ситуацией, чтобы подготовиться к более мощному удару, не было. Также это "предложение" идет вразрез с Конституцией, где прописаны основные направления развития Украины и курс на вступление в ЕС и НАТО.

И не малую роль в отказе пожимать руку российской делегации, сыграли слова уже бывшего премьер-министра Великобритании. По словам Арахамии, Борис Джонсон убедил украинские власти продолжать сражаться за свою страну и не подписывать соглашения с Россией.

На данный момент позиция официального Киева остается неизменной — прекращение огня возможно лишь после возвращения Украины на границы 1991 года. Россия же заявляет о готовности воевать еще долго, но иногда посматривает и на план "корейского сценария" при котором линия фронта замораживается с учетом оккупированных территорий.

Готов ли Запад вливать деньги в Украину?

О подталкивании Украины к мирным переговорам часто пишут западные СМИ со ссылкой на анонимных чиновников. Но официально такие тезисы не звучали ни от американских ни от европейских союзников Киева.

Сама Украина отвергает любые диалоги о мире с Путиным — президент Зеленский даже подписал соответствующий указ в октябре прошлого года: Совет нацбезопасности констатировал невозможность проведения мирных переговоров с РФ по урегулированию полномасштабной войны, пока президентом страны-агрессора является Владимир Путин.

Вместе с тем напряжение на Востоке Украины растет и уже появилась угроза окружения Авдеевки, крупного опорного пункта ВСУ. Есть предположение, что новые территориальные потери заставят союзников задуматься над целесообразностью выделения Киеву больших оборонных бюджетов. Но опрошенные Фокусом политические аналитики уверены, что Запад не остановит вливания, так как цена поражения Украины обойдется еще дороже.

"С меркантильной точки зрения, в Украину с февраля 2022 года слишком много вложили. Если все остановить, придется брать уже триллионы долларов на противостояние с Россией, которая пойдет на Европу при поддержке Китая и "Глобального юга", — объясняет эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

По мнению эксперта, предпосылок о готовности России к переговорам нет, а даже если бы и были — восьмилетняя гибридная война на Донбассе продемонстрировала, что оккупанты легко способны нарушать режимы прекращения огня.

Гончар подчеркивает, что план Украины вернуть территории по состоянию на 1991 год справедлив, несмотря на медленный ход контрнаступления. Временных графиков возврата территорий никто не прописывал, а критикующим военные результаты Украины надо адресовать вопрос Западу: возможно ли максимально быстро освободить захваченную территорию всего с 30 танками Abrams и 20 ракетами ATACMS?

"Почему специалисты НАТО согласились на такой объем помощи, недооценив врага?" — задается вопросом эксперт.

Длительная война будет на руку России

Часть депутатов комитета Госдумы по обороне, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и представители маргинальных националистических движений настаивают на войне "до победного" с последующим выходом в Европу. Эти планы частично подтверждаются и тем, что Путин подписал бюджет России на 2024-2026 годы, в котором почти треть расходов идут на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Расчет идет на то, что России хватит ресурсов на долгую войну. А радикальный перелом хода войны в пользу РФ из-за ослабления западной поддержки Украины позволит Путину выдвинуть условия жестче, с дальнейшим поглощением украинских территорий.

Исходя из текущих реалий, Россия вообще не настроена на прекращение огня. Предпосылки для этого были в марте и осенью 2022 года после удачных для ВСУ Харьковской и Херсонской операций, отмечает политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Украина не стремится усилить собственную переговорную позицию. Нам бы помогли быстрые и крупные результаты контрнаступления, но их нет. А Москва не станет говорить с Киевом, чтобы получить меньше территорий, чем уже у нее есть", — поясняет он Фокусу.

Без постановки экономики на военные рельсы, каждые пару месяцев стратегические перспективы для Украины будут ухудшаться. Россияне затеяли долгую войну, что подтверждается рекордным увеличением трат на оборону в 2024 году. Также Москва перестала рассматривать "корейский сценарий" и настроена на тотальную победу, подчеркивает специалист.

При сокращении денежных вливаний Запада в Украине будет нарастать фискальный кризис. Киев таким образом будет вынужден говорить на условиях "хуже, чем было вчера".

"Когда [Бывший генсек НАТО Андерс Фог] Рассмусен предлагал принять Украину в НАТО без оккупированных территорий, для нас это была самая выгодная позиция", — рассуждает эксперт.

Напомним, Путин на саммите G20 в очередной раз заявил о согласии Кремля на переговоры с Украиной. Российский диктатор отметил, что война — это "всегда трагедия конкретных людей, семей и страны в целом".

Фокус ранее писал, что длительная война крайне негативно отразится на Украине. Пятилетний срок боевых действий поставят непременно вопрос о проведении выборов.