Это рекорд: аналитики подтвердили, что Путин увеличил бюджет РФ для поддержки войны в Украине

Более трети федерального бюджета РФ намерены в 2024 году направить на оборону.

Бюджет России рекордно увеличил федеральные расходы на оборону на 2024 год благодаря инициативе главы Кремля Владимира Путина, чтобы и в дальнейшем поддерживать вторжение на территорию Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 28 ноября.

В целом государственные расходы составляют 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета — 9,5 млрд долларов. Власти РФ надеются потратить около 157,5 млрд долларов на оборону и силовой блок в целом. От всех расходов федерального правительства этот показатель составляет 39 процентов.

В 2023 году Министерство финансов России, по оценке экспертов ISW, решило предоставить на оборону 72,1 млрд долларов. Значительную часть федерального бюджета засекретили.

Более трети федерального бюджета намерены направить на оборону. Это рекордный уровень российских оборонных расходов. Финансовая нагрузка возлагается на частные бизнес-структуры и региональные бюджеты, а федеральный бюджет не покрывает всех расходов на силовиков и армию.

По мнению аналитиков ISW, Кремль готов направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону, именно для поддержки оккупационного контингента в Украине. Российские власти надеются, что это позволит усилить действенность войск и в дальнейшем держать их способность вести боевые действия.

Напомним, 27 ноября в ISW сообщили, что войска РФ жалуются на проблемы на левом берегу Херсонской области. По данным аналитиков, противник регулярно сообщает о халатном отношении командиров и о трудностях с координацией действий. Активные действия украинских защитников создают для них дополнительную опасность.