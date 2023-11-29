Портреты Путина и Балицкого: россияне вырыли подземные бункеры в Запорожской области (фото, видео)

Помещения бункеров обшиты деревом, а лестницы внутри направлены вниз, что может свидетельствовать о наличии дополнительных комнат.

Российские оккупанты смогли построить серьезные укрепления на Запорожском направлении, поэтому способности агрессора в строительстве инженерных сооружений не стоит недооценивать. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал ситуацию 24 Каналу.

На видео можно увидеть бункеры, которые расположены глубоко под землей. Помещения укреплены, а на стенах висят портреты главы Кремля Владимира Путина и коллаборациониста Евгения Балицкого. Можно увидеть, что все обшито деревом, а лестница направлена вниз, что может свидетельствовать о наличии дополнительных комнат.

Иван Ступак назвал действенные способы для уничтожения глубоких подземных бункеров оккупантов. По его словам, работа авиации и уничтожением ПВО противника позволят ликвидировать глубокие подземные бункеры. Он отметил, что захватчикам удалось выстроить на отдельных участках фронта чрезвычайно мощные укрепления. За забавными противотанковыми "пирамидками" на так называемой "линии Суровикина", над которыми шутили в сети, оккупационные войска сумели вырыть крайне серьезные защитные сооружения.

"Очень напоминает времена Второй мировой", — пояснил он.

Фото: 24 Канал

Бывший сотрудник СБУ отметил, что Россия действительно работает над этим, подтягивая грузовую технику, к месту, где стремится построить новые позиции. Украинские военные при соответствующей возможности уничтожают также и бульдозеры, экскаваторы и грузовики противника.

"Россия окапывается в авральном режиме, но надеюсь, что у них не хватит на это времени", — отметил Ступак.

Напомним, в конце октября генерал-лейтенант высказался относительно угрозы для ВСУ из-за "линии Суровикина". Игорь Романенко отметил, что противник не будет сидеть сложа руки и продолжит совершенствовать свою оборону. Потенциал войск РФ нужно оценивать объективно.