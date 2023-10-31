"Будут ошибки": генерал рассказал об угрозе для ВСУ из-за "линий Суровикина" (видео)

По словам бывшего замначальника Генштаба Игоря Романенко, противник не будет сидеть сложа руки и продолжит совершенствовать свою оборону. Потенциал ВС РФ нужно оценивать объективно.

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Украинские военные продолжают продвижение вперед на многих участках фронта, однако на пути они сталкиваются с некоторыми трудностями. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии Фокусу рассказал, являются ли "линии Суровикина" сильной преградой для Сил обороны.

По его словам, нужно понимать, что во время войны необходимо объективно оценивать возможности противника, ведь он не будет сидеть без работы, пока украинская сторона будет усиливать свои возможности в наступлении и обороне.

"Он (враг, — ред.) не будет сидеть сложа руки и смотреть каким образом мы разрабатываем новое оружие, применяем его. Он делает то же самое и ищет пути повышения своей эффективности и в том числе наращивания потенциала своих инженерных сооружений. Не только по "линии Суровикина", но и по третьей линии обороны, если про южное направление", — заявил Игорь Романенко.

Отдельно было отмечено, что российские оккупанты используют различные инженерные сооружения на восточном направлении. Исходя из этого можно сделать выводы, продолжил генерал-лейтенант, что противник постоянно совершенствует свои навыки и оборону.

"Его (потенциал ВС РФ, — ред.) нужно объективно оценивать, чтобы правильно организовывать свои боевые действия. Здесь ошибок быть не должно. Как только начнут недооценивать или переоценивать, то будут ошибки, а нам допускать этого нельзя", — подытожил Игорь Романенко.

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Напомним, 31 октября сообщалось, что ВСУ имеют "неплохие результаты" на левобережье Херсонской области. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские защитники заставили российскую армию оттянуть свои позиции на левом берегу.