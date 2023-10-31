"Будуть помилки": генерал розповів про загрозу для ЗСУ через "лінії Суровікіна" (відео)

За словами колишнього заступника начальника Генштабу Ігоря Романенка, противник не буде сидіти склавши руки і продовжить удосконалювати свою оборону. Потенціал ЗС РФ потрібно оцінювати об'єктивно.

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Українські військові продовжують просування вперед на багатьох ділянках фронту, однак на шляху вони стикаються з деякими труднощами. Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), генерал-лейтенант Ігор Романенко в коментарі Фокусу розповів, чи є "лінії Суровікіна" сильною перешкодою для Сил оборони.

За його словами, потрібно розуміти, що під час війни необхідно об'єктивно оцінювати можливості противника, адже він не буде сидіти без роботи, поки українська сторона посилюватиме свої можливості в наступі та обороні.

"Він (ворог, — ред.) не буде сидіти склавши руки і дивитися, яким чином ми розробляємо нову зброю, застосовуємо її. Він робить те ж саме і шукає шляхи підвищення своєї ефективності, зокрема нарощування потенціалу своїх інженерних споруд. Не тільки по "лінії Суровікіна", а й по третій лінії оборони, якщо про південний напрямок", — заявив Ігор Романенко.

Окремо було зазначено, що російські окупанти використовують різні інженерні споруди на східному напрямку. З огляду на це можна зробити висновки, продовжив генерал-лейтенант, що противник постійно вдосконалює свої навички та оборону.

"Його (потенціал ЗС РФ, — ред.) потрібно об'єктивно оцінювати, щоб правильно організовувати свої бойові дії. Тут помилок бути не повинно. Як тільки почнуть недооцінювати або переоцінювати, то будуть помилки, а нам допускати цього не можна", — підсумував Ігор Романенко.

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Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що ЗСУ мають "непогані результати" на лівобережжі Херсонської області. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські захисники змусили російську армію відтягнути свої позиції на лівому березі.