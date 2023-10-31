Російські окупанти наступають на багатьох ділянках фронту, але без глобальних успіхів, — DeepState

За словами аналітиків, ЗС РФ сильно вимотують Сили оборони України своїми атаками. Крім того, вони продовжують накопичувати резерви.

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Російські війська продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, проте великих успіхів не мають. Про це у звіті повідомили аналітики DeepState.

Повідомляється, що ЗС РФ сильно вимотують Сили оборони України своїми атаками. Крім того, вони продовжують накопичувати резерви.

"При цьому всьому ворог паралельно намагається накопичити резерви практично всюди, таким чином збільшуючи розмір окупаційного гарнізону", — зазначили аналітики.

Також у DeepState повідомили, що протягом 30 жовтня росіяни намагалися наступати на Авдіївку. Вони хотіли прорватися з півдня міста, також були штурмові дії "в лоб". Однак успіхів у них немає.

Бої за Авдіївку Фото: Deep State

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ намагаються відновити втрачене становище, тривають бої біля Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ мають успіх у районі Работиного в Запорізькій області. На Сватівській ділянці фронту росіяни продовжують тиск у лісі південніше Лиману Першого, мають частковий успіх.

Бої біля Бахмута Фото: DeepState

Нагадаємо, що комбат ЗСУ назвав основні причини затягування війни. Так, за словами комбата третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитра Кухарчука, чимало українців розслабилися після визволення Київської області й не докладають належних зусиль для наближення перемоги.