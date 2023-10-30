"Зараз Україна програє": комбат ЗСУ назвав основні причини затягування війни (відео)

За словами комбата третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитра Кухарчука, чимало українців розслабилися після визволення Київської області і не докладають належних зусиль для наближення перемоги.

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Нині стратегічно Україна програє війну через розслаблення і неадекватне сприйняття ситуації суспільством. Про це заявив комбат третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

Комбат наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення вся країна прийшла до тями і була налаштована на активний опір ворогу.

На думку Кухарчука, ситуація кардинально змінилася після Київської кампанії та вигнання окупантів з-під столиці.

"Одразу після цього я помітив, що в ЗМІ масово почали з'являтися тези, що ми воюємо з бомжами, що російська армія воювати не вміє, що перемога буде через тиждень-два, максимум місяць. Що спочатку навесні, потім влітку, потім восени, потім взимку, не уточнюючи, коли саме взимку, ми зайдемо в Крим, що війна в принципі переможна. Таким чином люди були вкладені в теплу ванну. Причини цього не знаю. У нас стався збій бачення реальності. Складається враження, що всі одягли якісь окуляри. А в Росії переломний момент не стався. Вони почали розуміти, що війна не дасться їм просто, зрозуміли, що воювати доведеться довго", — вважає Кухарчук.

Він висловив сумнів у тому, що нашим противником є "дегенерати", оскільки, на його думку, якби так було, Україна вже давно здобула б перемогу над ними.

На думку комбата, головна відмінність полягає в тому, що Україна являє собою демократичне суспільство, де думка громадян має значення. У Росії ж, за його словами, нікому немає діла до думки своїх громадян, і ніхто не консультується з ними щодо бажання брати участь у військових діях чи ні.

"Тому вони з кожним днем стають сильнішими, а ми програємо. У них ці процеси відбуваються, у них готовність суспільства набагато вища, ніж готовність нашого суспільства. І коли вони говорять про ядерну бомбу, війну всіх на всіх, мені чомусь здається, що вони готові до цих процесів", — додав Кухарчук.

Він наголосив, що воювати мають усі українці, або, принаймні, бути готовими до цього.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 жовтня зазначено, що підрозділи ЗС РФ намагалися відбити позиції, які нещодавно втратили під Вербовим. Спроби були невдалими, зазначило командування.

Лінія фронту між Работиним і Вербовим майже не змінюється на онлайн-картах бойових дій. На картах можна побачити фортифікаційні лінії ЗС РФ, але не зрозуміло, де ж саме бійці Сил оборони зайняли позиції, які тепер відбиває ворог.

Запорізька область

26 жовтня українські військові з південного відрізка фронту розповіли про влучання по російському ЗРК "Тор", вартістю 60 млн дол. Того ж дня вдалося підірвати гармату "Тюльпан", яка загрожувала оборонним спорудам ЗСУ.

Нагадуємо, боєць Сил оборони проаналізував ситуацію під Авдіївкою на Донеччині. Зазначив, що тут має вирішитися осіння наступальна компанія ЗС РФ. Тим часом під Лиманом є просування ЗСУ: вдалося відкинути ворога від Сергіївки.