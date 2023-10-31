ЗСУ мають "непогані результати" на лівобережжі Херсонської області, — Гуменюк (відео)

За словами речниці Сил оборони Півдня, ЗСУ змусили російську армію відтягнути свої позиції на лівому березі.

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Лівобережжя Херсонщини не є найпріоритетнішим напрямком для російських окупантів, однак не залишається поза увагою ворога. Українські військові ж досягають там "непоганих результатів". Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, після підриву Каховської ГЕС окупанти самі собі нашкодили тим, що зруйнували свій перший рубіж оборони, який довго облаштовували.

Гуменюк наголошує, що українська контрбатарейна боротьба також змусила ЗС РФ відтягнути свої позиції на лівому березі, але цього ще недостатньо, аби припинити обстріли правого берега.

Речниця заявила, що Збройні сили України продовжують "досягати непоганих результатів у своїй боротьбі — і в контрбатарейній, і в інших методах роботи".

"Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою", — зазначає Гуменюк.

Наталія Гуменюк (із 4:00 по 10:00)

Обстріли правого берега Херсонської області: деталі

За словами Наталії Гуменюк, хоч кількість артилерійських обстрілів правобережжя зменшилася, але натомість росіяни почали частіше атакувати правий берег авіацією.

"Використання тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилася в загальних цифрах зведень над правим берегом — це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати", — йдеться в повідомленні речниці.

Знищуючи мирну та цивільну інфраструктуру, економіку регіону та намагаючись килимовим способом руйнувати населені пункти на правому березі ворог, намагається створити собі штучні перемоги.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області: що відомо

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України розширили свою зону контролю на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на російські джерела заявили, що ЗСУ контролюють центральну частину Кринок, що за 30 кілометрів на схід від Херсона та два кілометри від річки Дніпро.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 29 жовтня повідомили, що українські військові утримують деякі позиції в Кринках Херсонської області.