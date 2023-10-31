ВСУ имеют "неплохие результаты" на левобережье Херсонской области, — Гуменюк (видео)

По словам спикера Сил обороны юга, ВСУ заставили российскую армию оттянуть свои позиции на левом берегу.

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Левобережье Херсонщины не является наиболее приоритетным направлением для российских оккупантов. Однако, не остается без внимания врага. А украинские военные достигают там "неплохих результатов". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты сами себе навредила тем, что разрушили свой первый рубеж обороны, который долго обустраивали.

Гуменюк отмечает, что украинская контрбатарейная борьба также заставила ВС РФ оттянуть свои позиции на левом берегу, но этого еще недостаточно, чтобы прекратить обстрелы правого берега.

Кроме того, спикер заявила, что Вооруженные Силы Украины продолжают "достигать неплохих результатов в своей борьбе — и в контрбатарейной, и в других методах работы".

"Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было такой кратковременной победой", — отмечает Гуменюк.

Наталья Гуменюк (с 4:00 по 10:00)

Обстрелы правого берега Херсонской области: детали

По словам Натальи Гуменюк, хоть количество артиллерийских обстрелов правобережья уменьшилось, но зато россияне стали чаще атаковать правый берег авиацией.

"Использование тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом — это оправдание того, что артиллерия уже не везде может доставать", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Уничтожая мирную и гражданскую инфраструктуру, экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу враг пытается создать себе искусственные победы.

Ситуация на левобережье Херсонской области: что известно

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины расширили свою зону контроля на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на российские источники заявили, что ВСУ контролируют центральную часть Крынок, что в 30 километрах к востоку от Херсона и двух километрах от реки Днепр.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 29 октября сообщили, что украинские военные удерживают некоторые позиции в Крынках Херсонской области.