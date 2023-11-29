ВС РФ подрываются на собственных минах из-за засекреченности своих карт, — Генштаб (видео)

810 бригада морской пехоты РФ только в течение месяца потеряла почти 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.

Российские захватчики засекретили карты минных полей, поэтому оккупанты подрываются на своих же взрывных устройствах. Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил подробности.

Он отметил, что одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ в районе временно оккупированных Крынок Херсонской области. Оккупанты объяснили свой отказ отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и ограниченными разведывательными данными.

Ковалев отметил, что штурмовые действия также затрудняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

"Карты этих минных полей засекречены, а информацию штурмовым подразделениям оккупантов передается без четких координат, только по квадратам", — пояснил он.

Представитель Генштаба добавил, что определенные оккупационные подразделения несут значительные потери в результате подрыва на минах. Он привел пример 810 бригады морской пехоты РФ, которая только за месяц потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.

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Наступление войск РФ — данные Генштаба ВСУ

Войска РФ в районе Бахмута, как говорится в утреннем отчете Генерального штаба за 29 ноября, совершили 16 атак.

Украинские воины удерживают свои позиции вблизи Авдеевки. Силы обороны Украины отбили 27 атак.

В районе Марьинки российские захватчики организовали 17 атак. Наступления происходили в окрестностях Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Противник провел неудачные наступательные (штурмовые) действия юго-западнее Старомайорского и Водяного.

В Запорожской области враг совершил тщетные попытки штурмов к западу от Вербового и Роботино. Украинские защитники отбили девять атак противника в этой локации.

Напомним, 29 ноября аналитики ISW сообщили, что войска РФ намерены выбить ВСУ с левого берега Херсонщины. Оккупанты концентрируют значительные силы вдоль линии Пойма-Крынки.