Готовят значительные силы: ВС РФ хотят выбить ВСУ с левого берега Херсонщины, — ISW (карта)

В отчете говорится, что вдоль линии Пойма-Крынки действуют подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61-й бригады морской пехоты (Северный флот РФ).

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Российские войска хотят выбить украинские силы с левого берега Херсонской области. Для этого концентрируются значительные силы. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 28 ноября говорится, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции. По словам российских источников, ВСУ атаковали в районе населенного пункта Поймы (4 км от реки Днепр) и в лесной зоне возле Крынок (2 км от реки Днепр).

По словам аналитиков, российские войска продолжают свои попытки выбить ВСУ с "прочно укрепившихся" позиций. Как заявил один из российских военкоров, бои в Крынках продолжаются. ВС РФ концентрируют значительные силы вдоль линии Пойма-Крынки.

По словам российских источников, в этом районе действуют подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61-й бригады морской пехоты (Северный флот РФ).

Бои в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что полковник запаса Роман Свитан 24 ноября сообщил, что ВС РФ готовятся к отходу из двух городов на юге. По его словам, ВС РФ могут вывести свои войска с левобережья Херсонской области. Спланированный отход войск в заранее подготовленные укреленные прайоны – это наиболее приемлемый вариант для россиян.