Готують значні сили: ЗС РФ хочуть вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини, — ISW (карта)

У звіті йдеться, що вздовж лінії Пойма-Кринки діють підрозділи 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот РФ).

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Російські війська хочуть вибити українські сили з лівого берега Херсонської області. Для цього концентруються значні сили. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 28 листопада йдеться, що українські сили продовжують утримувати свої позиції. За словами російських джерел, ЗСУ атакували в районі населеного пункту Пойми (4 км від річки Дніпро) і в лісовій зоні біля Кринок (2 км від річки Дніпро).

За словами аналітиків, російські війська продовжують свої спроби вибити ЗСУ з позицій, що "міцно зміцнилися". Як заявив один із російських воєнкорів, бої в Кринках тривають. ЗС РФ концентрують значні сили вздовж лінії Пойма-Кринки.

За словами російських джерел, у цьому районі діють підрозділи 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот РФ).

Бої в Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що полковник запасу Роман Світан 24 листопада повідомив, що ЗС РФ готуються до відходу з двох міст на півдні. За його словами, ЗС РФ можуть вивести свої війська з лівобережжя Херсонської області. Спланований відхід військ у заздалегідь підготовлені укріплені прайони — це найбільш прийнятний варіант для росіян.