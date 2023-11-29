Наладить отношения уже не получится: в МИД РФ не исключают войну против НАТО

По словам российского дипломата Сергея Рябкова, сейчас якобы все зависит от действий Альянса. Кремль продолжит защищать свои "национальные интересы" и готов к противостоянию.

Война между Российской Федерацией и НАТО не исключается, но все якобы зависит от дальнейших действий Альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Известия".

По его словам наладить отношения Кремля с Альянсом уже вряд ли удастся, поэтому никто не может гарантировать, что в будущем это не перерастет в вооруженный конфликт.

"Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — заявил Сергей Рябков.

Отдельно представитель МИД заявил, что если на Западе думают, что Кремль нуждается в близких отношениях с НАТО и когда-то обратится с просьбой о восстановлении, то это якобы заблуждение.

Так называемое "бесконечное посягательство" на Россию, о котором заявил Сергей Рябков, продолжает путь "нескончаемой эскалации", что является якобы опасным путем.

"Мы были готовы договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, с чем всегда были проблемы у Североатлантического альянса и его стран-членов. А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно. Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному "гемблингу", игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших", — подытожил российский дипломат.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что Владимир Путин проводит в Польше и Румынии разведку боем перед началом войны с НАТО. По словам военного эксперта Григория Перепелицы, российская пропаганда сейчас пытается протолкнуть в Европе мнение о том, что НАТО — это не более, чем "мыльный пузырь".