В Китае скопировали Switchblade 300: чем изделие отличается американской разработки

Наличие у Китая автономного дрона-камикадзе может свидетельствовать о двух вещах или о больших масштабах промышленного шпионажа, или об обмене технологиями, пишут авторы.

В Китае во время учений показали дрон-камикадзе XS101, который очень похож на американский Switchblade. Об этом сообщает Army Recognition.

Новый дрон-камикадзе был показан по китайскому телевидению. Визуально дрон повторяет американской Switchblade 300. В издании отмечают, что развитие беспилотных технологий особенно активизировалось под влиянием полномасштабной войны РФ против Украины. Боевые действия показали, насколько БПЛА могут быть эффективными для поражения важных целей. Потенциально, беспилотные технологии могут помочь менять ситуации в асимметричных сценариях войны.

Развитие технологий улучшит стелс-возможности, грузоподъемность, продолжительность полета и автономные системы наведения. Если говорить о китайском XS101, то он запускается с портативной трубчатой пусковой установки, что делает его мобильным. Особенности БПЛА похожи на Switchblade. Китай хочет иметь похожее на американское оружие.

Беспилотник XS-101 показал успешное поражение цели в автономном режиме. Несмотря на автономность оператор может корректировать курс БПЛА или даже отменять миссию. Показ XS-101 является свидетельством значительного скачка в китайских технологиях беспилотных аппаратов. Сходство с американским Switchblade может свидетельствовать о масштабах технологического обмена или промышленного шпионажа.

Напомним, 28 ноября Иран показал "умные" дроны-камикадзе Shahin-1.

21 ноября Иран скопировал американский Switchblade-100 под названием Sina.