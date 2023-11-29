"Перспектив нет": эксперт рассказал, есть ли новые угрозы для Купянска
По словам военного эксперта Александра Коваленко, россияне пытаются прорвать рубежи на Купянском направлении, но оккупантам не хватает сил, ведь им необходимо перераспределять войска и на другие участки фронта.
В настоящее время не наблюдается новых угроз для города Купянска со стороны ВС РФ. У захватчиков маловероятно наличие каких-либо значительных "перспектив" в этом направлении до завершения текущего года. Об этом сообщает военный эксперт Александр Коваленко в комментарии изданию "РБК-Украина".
На предыдущей неделе главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, Александр Сырский, объявил об укреплении обороны и мобилизации резервов в районе Купянска, поскольку российские войска предпринимают попытки обнаружить уязвимые места в украинских оборонительных позициях. Наиболее напряженная ситуация складывается в районе поселка Синьковка.
В то же время военный эксперт Александр Коваленко не видит для Купянска каких-либо новых угроз. По его словам, россияне еще с лета хотят занять Синьковку, получив плацдарм на Купянск, но безуспешно. В настоящее время они вынуждены задействовать силы с Лиманского направления под Авдеевкой.
"Российская группа войск "Центр" будет ослаблена и не сможет давить настолько сильно, как прошлым летом. Это позволит нам перераспределять ресурс, например, больше на Купянск, чтобы в случае необходимости усилить оборону. На Купянском направлении, за которое отвечает группа войск "Запад", конечно, постараются прорвать наши рубежи, но я не вижу никаких особых перспектив до конца года", — отметил эксперт.
Напомним, 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку, которые могут стать рекордными с начала войны. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.