Стали еще активнее: ВС РФ бросила в бой бронемашины на юге и востоке, — Тарнавский

На Таврийском отрезке фронта ВСУ удалось обезвредить более 600 захватчиков. Еще четверо россиян сдались в плен.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать на линии фронта, за которую отвечают бойцы ОСУВ "Таврия". При этом для наступления на украинские позиции используют бронемашины. О текущей ситуации на линии фронта на юге и востоке, о потерях врага и достижениях Сил обороны рассказал командующий Таврийского направления бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Тарнавский указал, что на отрезке фронта длиной около 250 км ВС РФ совершили 56 атак на позиции ВСУ. При этом увеличилось количество попыток подвинуться под Авдеевкой — насчитали 27 штурмов (28 ноября их было 23). Кроме бронетехники, для ударов по Силам обороны россияне используют артиллерию: совершили 1006 обстрелов.

Украинские войска на Таврическом направлении обезвредили половину россиян, о которых говорится в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 ноября. В частности, генерал назвал цифру потерь личного состава ВС РФ — 639 человек, тогда как на всей линии фронта насчитали 1140 раненых и убитых врагов. Ко всему, удалось захватить в плен четырех человек — на каком участке это произошло, не указывается.

На линии фронта от Орехова до Авдеевки ВС РФ лишились четырех танков, указывает командующий Таврического направления (на всей линии фронта — "минус" 15 шт.). Также россияне потеряли семь бронемашин пехоты (на всем фронте — 27 шт.), 22 беспилотников (на всем фронте — 39 шт.), четыре артиллерийских орудия. Удалось попасть по спецтехнике (тип не указан) и еще по одному "важному объекту врага".

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Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 ноября называют количество атак, которые состоялись на разных участках Таврического направления. В частности, под Авдеевкой состоялось 27 атак, под Марьинкой — 17, под Работиным-Вербовым — 9 атак. Продолжаются наступательные действия ВСУ в направлении Мелитополя, удерживается плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.

На онлайн-карте боевых действий DeepState обозначены направления, на которых ВС РФ пытаются атаковать: Великая Новоселка, Марьинка и местность вокруг Авдеевки.

Ситуация на Таврическом направлении по состоянию на 29 ноября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, накануне, 28 ноября, Тарнавский рассказал, что российское командование активно использует управляемые авиабомбы, которыми обстреливает позиции ВСУ. Кроме того, солдаты вражеской армии иногда отказываются идти в атаку, тогда вместо них в бой бросают бывших заключенных, которых не жалеют.

Между тем 29 ноября в Генштабе ВСУ рассказали о дополнительных проблемах, которые имеют подразделения ВС РФ. В частности, проблемы возникли из-за засекреченности карт минирования — россияне подрываются на собственных минах.

Напоминаем, министр МИД Литвы отметил, что страны НАТО не предоставляют украинскому командованию современное оружие, зато продавая его "любому". Между тем в США уверяют, что не имеют плана склонить Киев к переговорам с Москвой.