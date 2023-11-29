Минимизировать угрозу: эксперт объяснил, в каких областях необходимо усилить оборонительные позиции (видео)

Александр Мусиенко поддержал идею создания укреплений в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, поскольку в этих регионах нет серьезных препятствий для ВС РФ, которые могут попытаться пойти в наступление.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о достаточном количестве бетона и мин свидетельствует о намерениях укрепить отдельные участки, включая границу с Россией. Военный эксперт Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сообщил подробности в эфире "Ми Україна".

Он отметил, что определенные территории на границе с агрессором не имеют естественных препятствий. Специалист в качестве примера назвал Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

"В этих областях есть наиболее открытые участки, где нет водных преград, гор, рек и тому подобное. У врага нет сложных задач это проходить", — пояснил он.

Укрепленные участки стоит, по его мнению, строить также в Киевской области. Таким образом удастся минимизировать угрозу с фланга.

Мусиенко поддержал эту идею. По его мнению, именно начинать с этих областей, которые он назвал.

Фортификации в Украине — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября в обращении к нации заявил, что все ветви власти работают по усилению обороны в определенных общинах. Он не назвал, каких именно. По его словам, все абсолютно детализировано — "мин и бетона нашему государству точно хватит".

Напомним, 29 ноября военный эксперт Александр Коваленко заявил, что пока не наблюдается новых угроз для города Купянска со стороны ВС РФ. У захватчиков маловероятно наличие каких-либо значительных "перспектив" в этом направлении до завершения текущего года. Россияне пытаются прорвать рубежи на Купянском направлении, но оккупантам не хватает сил, ведь им необходимо перераспределять войска и на другие участки фронта.