В Японии упал в море американский конвертоплан Osprey с 8 бойцами на борту

Сейчас армия США собирает данные по инциденту, поисковые работы продолжаются, так как нашли только часть экипажа.

Возле японского острова Якусима разбился американский конвертоплан V-22 Osprey. Об этом сообщает NHK World Japan.

В Японской береговой охране сообщили, что 29 ноября около 14:47 по местному времени упал конвертоплан США. На место аварии были направлены патрульные корабли и авиация. На борту V-22 Osprey находилось 8 человек, но информации об их состоянии пока нет. В Reuters добавляют, что на месте аварии зафиксировали одного погибшего, а рыбацкие лодки нашли трех человек, однако их состояние неизвестно. В США сообщили, что они все еще собирают информацию.

Также в префектуре Кагосима заявили, что полиция получила информацию о том, что на конвертоплане горел левый двигатель. Источники издания в Министерстве транспорта говорят, что американский V-22 направлялся с базы Корпуса морской пехоты Ивакуни в Ямагути на авиабазу Кадена в префектуре Окинава.

Кроме этого официально не было предупреждений от метеорологов о плохой погоде. Прогноз говорил о том, что небо над районом Якусима было преимущественно ясным, а скорость ветра составляла до 7 км/ч.

Напомним, 28 августа в Австралии разбился конвертоплан MV-22B Osprey с 23 морпехами США на борту. Тогда погибло трое военнослужащих.

Ранее в августе 2022 года Воздушные силы США приостановили эксплуатацию конвертопланов Osprey из-за вибрации.