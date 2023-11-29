Тайвань начинает масштабную модернизацию своего парка устаревших танков M60A3

Основные боевые танки сил Тайваня, которые появились на острове в далеком 1976 году, получат новые двигатели AVDS-1790-8CR мощностью 1050 л.с. Кроме того к 2026 году Тайвань может получить 108 единиц американских M1A2T Abrams.

В настоящее время военные Тайваня проводит значительную модернизацию своих основных боевых танков (ОБТ) M60A3, которые уже несколько десятилетий являются частью его военного арсенала. План предусматривает замену 400 единиц нынешних 750-сильных двигателей AVDS-1790-2C на более мощные двигатели AVDS-1790-8CR мощностью 1050 л.с. Об этом 29 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации говорится, что эта инициатива является частью более широкой стратегии Тайваня по укреплению своего оборонного потенциала, особенно в свете потенциальных угроз со стороны Китая. Ожидается, что эта модернизация позволит повысить характеристики и мобильность ОБТ, устранит опасения по поводу старения систем танков и усилит их возможности в потенциальных боевых сценариях.

Что известно о танках M60A3

Тайваньские вооруженные силы насчитывают около 1000 танков M60A3, при этом их срок службы истекает в 2023 году. Помимо этих ОБТ, в арсенале сил Тайваня имеется 400 танков CM-11 и 250 танков CM-12.

M60A3 появился в 1976 году и ознаменовал собой значительный технологический прогресс в танках серии M60. Сохранив подвижность, характеристики и системы вооружения M60A1, M60A3 получил улучшенные электронику и систему управления огнем — в них появились лазерный дальномер и твердотельный баллистический вычислитель M21.

Гидравлическая жидкость башни была заменена на невоспламеняющуюся альтернативу, а в качестве силовой установки использовался двигатель AVDS-1790-2D RISE, обеспечивающий надежную работу. В более поздней версии вместо прицела наводчика был установлен танковый тепловизионный прицел (TTS) Raytheon AN/VSG2, что значительно повышало возможности танка в ночном бою.

Танк имеет корпус из литых стальных секций и кованых листов днища, обеспечивающих защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов. На вооружении стоит 105-мм нарезная пушка M68, способная вести огонь как минимум 16 типами боеприпасов, 12,7-мм тяжелый пулемет и соосный пулемет калибра 7,62-мм.

Танк M60A1 тайваньских сил

Обозреватели отмечают, что помимо танков M60A3 силы Тайваня вскорости должны получить американские танки M1A2T Abrams. В общей сложности к 2026 году Тайвань вооружится 108 единицами американских ОБТ.

Ранее сообщалось, что тайваньские военные продемонстрировали три новых корабля своих ВМС — десантный корабль Yushan, "убийцу авианосцев" быстроходных корвет Ta Chiang, а также минный тральщик. В ходе мероприятия гостям можно было посещать внутренние помещения кораблей.