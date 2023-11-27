Тайвань вооружился новейшими кораблями: что показали публике (фото)

В ходе мероприятия, которое посетили более 40 тысяч человек, ВМС Тайваня показали десантный корабльYushan, "убийцу авианосцев" быстроходных корвет Ta Chiang, а также минный тральщик.

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Военно-морские силы Тайваня провели в городе Гаосюне день открытых дверей. В ходе мероприятия публике представили три новейших боевых корабля — десантный корабль Yushan (LPD-1401), корвет-катамаран Ta Chiang (PGG-619) и быстроходный минный тральщик (FMLB-1). При этом впервые в истории гостям было разрешено свободно посещать внутренние помещения кораблей. Об этом 26 ноября сообщили обозреватели Naval News.

Корабль Yushan

Десантный корабль Yushan создан по образцу кораблей класса San Antonio. Он имеет общую длину 153 м, ширину 23 м, осадку корпуса 6 м и полное водоизмещение 10 600 т. При этом максимальная скорость составляет 22 узла (40 км/ч), а дальность плавания — 7 000 миль.

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Yushan вооружен 32 ракетами средней дальности TC-2N, 76-мм орудием и двумя пусковыми установками Phalanx CIWS. Корабль также имеет одну полетную палубу с двумя ангарами для размещения вертолетов Sikorsky S-70C.

Yushan предназначен для выполнения как военных, так и гуманитарных задач. Он выполняет функции командного корабля для амфибийных операций, головной единицы в составе амфибийной оперативной группы для выполнения амфибийных боевых задач по возвращению внешних островов Тайваня, головного корабля для миноносцев, морского мобильного полевого госпиталя и транспорта общего назначения.

Док-платформа Yushan

Корвет Ta Chiang

Быстроходный корабль Ta Chiang класса Tuo-chiang предназначен для борьбы с кораблями китайских ВМС, применяя тактику "бей и беги". Корвет водоизмещением 685 т способен развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч).

В некоторый СМИ корвет получил название "убийца авианосцев" — он оснащен противокорабельными ракетами Hsiung Feng-II и Hisung Feng-III, 76-мм главным орудием OTO Melara и комплексом для ближнего боя Phalanx.

Также модернизированная версия корвета оснащена ракетами класса "земля-воздух" TC-2N, которых нет у прототипа.

Корвет "убийца авианосцев" Ta Chiang

Быстроходный минный тральщик

Быстроходный минный катер водоизмещением 347 т при полной нагрузке развивает максимальную скорость 14 узлов. Длина — 41 м, ширина — 8,8 м, осадка — 1,7 м.

Корабль оснащен высокоточной автоматической системой постановки мин, которая способна устанавливать четыре различные модели тайваньских мин.

Кроме того миноносец оснащен 20-мм пушкой Т-75 и пулеметами Т74. Это оружие, скорее всего, будет использоваться для защиты катера от воздушных угроз и стай малых катеров.

Минный тральщик FMLB-1

В целом по информации СМИ и представителей тайваньских ВМС, с 9 до 16 часов в субботу 11 ноября мероприятие посетили около 46 000 человек.

Ранее сообщалось, что законодатели США рассматривают возможность обучения военнослужащих Тайваня в Америке. Такая подготовка позволит ознакомить военных с системами вооружений, которые Тайвань заказал у Соединенных Штатов.