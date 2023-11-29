Украинская САУ "Богдана" получила досылатель: почему это важно (фото)

Ранее военным надо было вручную досылать 43-килограммовый снаряд в пушку, что добавляло нагрузку экипажу и замедляло общую работу расчета.

САУ "Богдана" - это первая украинская артустановка калибром 155-мм. Одним из главных недостатков машины было отсутствие досылателя. Теперь этот недостаток устранили. Об этом стало известно из фотографий 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в фейсбуке.

"Наши расчеты побывали с ней на всех участках фронта, от Харьковской области до побережья Черного моря, а сейчас уничтожают оккупантов в присыпанных первым снегом широких степях. Богдана дотянется везде, оккупантам не спрятаться!" — написали в пресс-службе.

Бойцы показали дооснащенную САУ "Богдана"

Также украинскую артустановку назвали самой известной украинской разработкой и "кошмаром для врага". На фотографии изображена версия "Богданы" на базе шасси МАЗ. На фотографии заметно, что к пушке добавили досылатель. Без него артиллеристам приходилось вручную досылать боеприпас в ствол пушки, что замедляло скорострельность и добавляло физической работы расчета. Типичный 155-мм снаряд весит около 43 кг.

Досылатель на САУ "Богдана" с шасси Tatra 815-7

Впервые о том, что "Богдана" получила досылатель стало известно 3 ноября во время торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тогда Офис президента обнародовал фотографию "Богданы" на базе чешской Tatra 815-7. Поэтому по меньшей мере две САУ уже имеют досылатель. По данным"Милитарного", досылатель сразу был предусмотрен в конструкции и в последние месяцы он проходил испытания.

Напомним, 3 ноября военные рассказали, почему "Богдана" лучше советских артустановок.

9 октября в ВСУ показали применение батареи САУ "Богдана" на различных шасси.