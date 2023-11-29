В Минобороны РФ заявили о захвате Хромового: в DeepState не подтверждают (карты)

По данным аналитиков, после того, как оккупационным силам удалось вытеснить ВСУ от Берховского водохранилища, положение украинских войск на этом направлении ухудшилось, однако ВС РФ все равно не удалось полностью захватить поселок.

Военные аналитики группы DeepState опровергают заявление Минобороны России и якобы полном захвате поселка Хромово Бахмутского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении аналитиков, опубликованном в Telegram-канале группы.

При этом, по данным DeepState, оккупационные силы РФ контролируют часть населенного пункта под Бахмутом. Аналитики сообщают, что 29 ноября ВС РФ предприняли новую попытку штурма и дошли до трассы, однако были отброшены в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

Аналитики отмечают, что еще в сентябре ВС РФ усилили наступление в районе Берховки, вытеснив украинские войска от Берховского водохранилища и самого Хромового, что повлияло на положение ВСУ на указанном направлении.

Что заявили в Минобороны РФ

29 ноября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку, в которой говорилось о том, что подразделение "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии "улучшили положение по переднему краю" и захватили поселок Хромово.

Позиция Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ не комментировали заявления оборонного ведомства РФ. Согласно утренней сводке от 29 ноября, на Бахмутском направлении ВС РФ вели штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.

"Здесь украинские защитники отбили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказано в сообщении командования.

Напомним, 24 ноября в ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении продолжаются активные бои и ВС РФ перебросили туда колоссальное количество личного состава, чтобы попытаться достичь успехов.

24 ноября сообщалось, что защитники Бахмута противостоят дронам оккупантов с помощью специальных ружей. По словам журналистов, украинские защитники на одной из направлений Донбасса подверглись ударам нескольких российских дронов, причем один из таких беспилотников врезался в автобус неподалеку от расположения ВСУ.