Россияне завезли более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии на ВОТ: что планирует враг

Большинство из мигрантов работает на стройке, однако их планируют мобилизовать в российскую армию в обмен на получение гражданства, рассказали координаторы подполья.

Россиян завезли более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии на временно оккупированные территории. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья отметили, что враг завозит мигрантов из Центральной Азии в рамках политики замены коренного населения. Большинство из мигрантов работает на строительстве, однако затем их планируют мобилизовать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в обмен на получение гражданства.

В ЦНС отметили, что массовый заезд мигрантов на временно оккупированных территориях уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. Также оккупанты пытаются улучшить контролируемость региона с помощью организованных преступных групп.

Напомним, 23 ноября в ЦНС сообщили, что враг разделил местное население на временно оккупированных территориях на три категории. Речь идет о тех, кто получил российский паспорт, тех, кто имеет вид на жительство, и тех, кто является "лицами без гражданства". Оккупанты начали агитировать третью категорию, чтобы те получили удостоверения.

26 ноября координаторы подполья рассказали, что на временно оккупированных территориях россияне начали навязывать населению свои праздники. В ЦНС заявили, что враг пытается использовать нейтральные по содержанию мероприятия для "успокоения" местных жителей и создания атмосферы "нормальной жизни".