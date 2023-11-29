В России судят 25-летнюю жительницу Мариуполя, которую обвиняют в подготовке теракта (фото)

СМИ пишут, что Ирину Навальную удерживали в ужасных условиях в Донецком СИЗО. Перевезли девушку в Ростов-на-Дону после завершения следствия и передачи дела в суд.

В России судят 25-летнюю Ирину Навальную из Мариуполя. Девушку обвиняют в подготовке теракта во время "референдума" в Мариуполе в сентябре 2022 года. Об этом сообщает издание Медиазона.

Сначала, как ранее писали российские СМИ, жительница Мариуполя признавала свою вину в содеянном, однако во время первого заседания в суде она сказала, что не виновата.

Отмечается, что дело против Ирины рассматривают в Ростове-на-Дону. Следствие "ДНР" говорит, что она якобы начала работать с украинской спецслужбой. В частности, она должна была забрать и хранить у себя дома взрывчатку, которую в последний день так называемого референдума должна была заложить в администрацию Приморского района и дистанционно взорвать.

Фото: РИА Новости

По информации следствия, в августе она получила от сообщника 25 тыс. для покупки велосипеда на котором якобы должна была перевозить взрывчатку. Российский прокурор в суде утверждал, что в целом за свою "работу" девушка должна была получить 100 тысяч гривен.

Как ранее в интервью рассказывала мать девушки, первые месяцы следствия девушка находилась в СИЗО в Донецке. По словам родственников Ирины, она имела плохой вид и язвы на коже. Кроме того, одна из задержанных, которую ранее отпустили из СИЗО, рассказала родственникам, что девушку доставили в камерах с синяками.

В камере, где находилась 25-летняя жительница Мариуполя, находился 21 человек, несмотря на то, что помещение рассчитано на 10 человек. Арестованных заставляли целыми днями стоять, а Ирину даже не выводили на прогулки.

Перевезли девушку в Ростов-на-Дону после завершения следствия и передачи дела в суд. Защищает мариупольчанку адвокат, которого наняла мать девушки.

Фото: Медиазона

По словам матери Ирины, они выехали из Мариуполя весной 2022 года. Девушка попала в поле зрения российских военных когда проходила фильтрационный лагерь. Причиной стала ее фамилия — Навальная.

Семья выехала в Житомирскую область через Россию и страны Балтии. В Мариуполе осталась бабушка девушки, которая не хотела выезжать, однако впоследствии попросила Ирину приехать к ней. Поэтому в сентябре прошлого года девушка вернулась в Мариуполь.

Напомним, 29 ноября в прокуратуре Москвы сообщили, что заочно арестовали украинскую певицу Джамалу. Ее обвиняют в распространении "фейков" об армии России. Также ее объявили в международный розыск.

Также 29 ноября российские СМИ сообщили, что в России арестовали мужчину с инвалидностью, который написал пальцем на снегу надпись "Нет войне".