Начертил на снегу "Нет войне": в Москве арестовали мужчину с инвалидностью, – росСМИ

Из-за антивоенной надписи на заснеженном турникете на жителя российской столицы составили протоколы о дискредитации российской армии и о неповиновении полиции.

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В столице Российской Федерации полиция арестовала местного жителя, который оставил на снегу антивоенную надпись. Об этом написало российское медиа "Осторожно, новости" 29 ноября.

Сообщается, что 23 ноября москвич Дмитрий Федоров решил посетить каток в Парке Горького, хотя ледовый сезон на тот момент еще не стартовал. На заснеженном турникете мужчина начертил пальцем фразу "Нет войне".

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По данным журналистов, на выходе из парка Дмитрия уже поджидали сотрудники полиции. За надпись на снегу на москвича составили протоколы о дискредитации российской армии, а также за неповиновение полиции.

При этом сам обвиняемый утверждает, что добровольно поехал с полицейскими в отделение. Он также упомянул о том, что имеет инвалидность третьей группы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста на десять суток и штрафа.

Напомним, 17 ноября стало известно, что власти Москвы отклонили просьбу жен мобилизованных россиян провести митинг в столице. Они хотели потребовать вернуть своих мужей, которые сейчас находятся в Украине.

Журналист Джордж Эллисон 21 ноября предположил, что сам факт протестов семей российских мобилизованных, говорит о том, что в общественном сознании россиян произошел сдвиг. По его словам, российские военные и их родственники испытывают отчаяние и гнев.