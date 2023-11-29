Написав на снігу "Ні війні": у Москві заарештували чоловіка з інвалідністю, — росЗМІ

Через антивоєнний напис на засніженому турнікеті на жителя російської столиці склали протоколи про дискредитацію російської армії та про непокору поліції.

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У столиці Російської Федерації поліція заарештувала місцевого жителя, який залишив на снігу антивоєнний напис. Про це написало російське медіа "Осторожно, новости" 29 листопада.

Повідомляється, що 23 листопада москвич Дмитро Федоров вирішив відвідати ковзанку в Парку Горького, хоча льодовий сезон на той момент ще не стартував. На засніженому турнікеті чоловік написав пальцем фразу "Ні війні".

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За даними журналістів, на виході з парку Дмитра вже чекали співробітники поліції. За напис на снігу на москвича склали протоколи про дискредитацію російської армії, а також за непокору поліції.

При цьому сам обвинувачений стверджує, що добровільно поїхав із поліцейськими у відділення. Він також згадав про те, що має інвалідність третьої групи.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді арешту на десять діб і штрафу.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що влада Москви відхилила прохання дружин мобілізованих росіян провести мітинг у столиці. Вони хотіли вимагати повернути своїх чоловіків, які зараз перебувають в Україні.

Журналіст Джордж Еллісон 21 листопада припустив, що сам факт протестів родин російських мобілізованих свідчить про те, що в суспільній свідомості росіян стався зсув. За його словами, російські військові та їхні родичі відчувають відчай і гнів.