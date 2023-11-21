Путін не може тримати солдатів в Україні вічно, у війні можливий поворот, — експерт

Згідно з даними американського аналітичного центру RAND, ЗС РФ опинилися в пастці, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про початок мобілізації у вересні 2022 року.

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Той факт, що сім'ї російських мобілізованих починають протестувати, свідчить про те, що в суспільній свідомості росіян стався зсув. Такої думки дійшов журналіст Джордж Еллісон, про що він написав у колонці для The Telegraph.

За його словами, російські військові та їхні родичі відчувають відчай і гнів. Ситуація ускладнюється відсутністю ротації поза бойовими діями через брак військ, через що військовослужбовці ЗС РФ перебувають під сильним бойовим стресом.

Еллісон зазначив, що, згідно з даними американського аналітичного центру RAND, ЗС РФ опинилися в пастці, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про початок мобілізації у вересні 2022 року.

"У доповіді лякаюче зазначається, що єдиними шляхами втечі з фронту є вихід на пенсію за віком, звільнення через хворобу або тюремне ув'язнення, а деякі солдати вдаються до дезертирства", — написав журналіст.

Він також зазначив, що солдатів, які завинили, найімовірніше, відправлять у загін "Шторм Z", у якому тривалість життя солдата дуже невелика.

Еллісон заявив, що протест у Москві на Театральній площі є першою по-справжньому значною тріщиною у фасаді громадської підтримки військової кампанії Кремля в Україні.

"Адміністрація Путіна може бути змушена мати справу з дедалі більш розгніваним і розчарованим народом, якщо не будуть вирішені питання ротації військ і сімейних проблем. Можливо, ми спостерігаємо ознаки поворотного моменту у війні за Україну", — написав Еллісон.

Нагадаємо, що в Міноборони Великої Британії повідомляли, що 7 листопада дружини російських військових провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після початку повномасштабного вторгнення. На Театральній площі в столиці РФ протестувальники розгорнули гасла з вимогою відвести військових РФ подалі від лінії фронту. Поліція розігнала акцію протесту, попри це, промова протестувальників привернула увагу.

Крім того, 19 листопада повідомлялося, що в Новосибірську влада не дозволила провести мітинг дружинам російських мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків з України. Замість цього з ними поговорили місцеві чиновники