Четырнадцатый или седьмой: росСМИ подтвердили гибель в Украине генерала ВС РФ Завадского

В первые четыре месяца войны в Украине погибли четверо российских генералов, "новая волна" наступила через год — с началом контрнаступления ВСУ Россия потеряла еще двоих генералов. Завадский стал седьмым генералом, гибель которого признала Россия.

В России подтвердили смерть генерала Владимира Завадского. Как сообщил организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль", офицер ВС РФ погиб 28 ноября. Завадский стал седьмым генералом, гибель которого подтверждена с начала российского вторжения в Украину. Фокус рассказывает, когда и при каких обстоятельствах в Украине гибли российские генералы.

Как погиб Завадский

Как пишет российское издание "Важные истории", генерал-майор Владимир Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса РФ. Сообщается, что офицер оккупационной армии подорвался на мине в тылу.

Минус семь генералов ВС РФ

Четверо российских генералов — Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов — погибли в начале полномасштабной войны. После этого на протяжении года не было подтверждений о потерях высшего российского командования.

Андрей Суховецкий

Генерал-майор Вооруженных сил РФ, заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Андрей Суховецкий погиб 28 февраля 2022 года под Мариуполем во время российского вторжения в Украину. 4 марта Владимир Путин лично подтвердил смерть Суховецкого. Это стало первым случаем, когда российские власти официально признали гибель своего генерала. Военный историк Джек МакКолл отмечал, что Суховецкий стал вторым российским генералом, погибшим в прямом бою с украинскими войсками, после ликвидации воинами УПА советского генерала Николая Ватутина в 1944 году.

Владимир Флоров

Генерал-майор, заместитель командующего 8-й гвардейской армии ВС России Владимир Фролов погиб при загадочных обстоятельствах, в бою на территории Украины. По данным росСМИ, свидетельство о смерти погибшего на войне в Украине генерал-майора Владимира Фролова было оформлено 13 апреля 2022 года, при этом он погиб 10 марта 2022 года. Обстоятельства гибели Владимира Фролова не сообщались, а вместо полной даты смерти на могиле написан только год.

Фото: Важные истории

Канамат Боташев

Генерал-майор в отставке, наемник ЧВК "Вагнер" Канамат Боташев погиб 22 мая 2022 года в Украине, когда пилотируемый им штурмовик Су-25, во время атаки позиций ВСУ вблизи города Попасная Луганской области сбили с помощью ПЗРК "Игла" военные 80-й десантно-штурмовой бригады. Спустя два дня, 24 мая 2022 года, росСМИ официально признали гибель генерала.

Роман Кутузов

Генерал-лейтенант ВС РФ Роман Кутузов в начале полномасштабного вторжения РФ командовал 1-м армейским корпусом оккупационных войск в Донецке. Погиб в бою, а7 июня 2022 года похоронен на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" Мытищинского городского округа. Его смерть была официально признана российскими СМИ, однако обстоятельства гибели остались неизвестны.

Потери среди российских генералов возобновились с июня 2023 года, с началом украинского контрнаступления. Так, с июля по ноябрь погибли еще два генерала: генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35-й общевойсковой армии России, и генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командующего Южного военного округа.

Олег Цоков

Как сообщали ранее, 11 июня, росСМИ, генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков погиб в результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow.

погибший генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков Фото: Twitter ликвидированный начальник штаба 35-й армии РФ Сергей Горячев Фото: ТАСС

Сергей Горячев

20 июня росСМИ сообщили, что начальник штаба 35-й армии РФ Сергей Горячев погиб в результате попадания ракеты в Запорожской области.

Неподтвержденные смерти генералов ВС РФ

Как отмечает BBC, украинские источники также сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере трое из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — оказались живыми, что подтверждено видеозаписями и их участием в боевых действиях на территории Украины.

Пока нет никаких подтвержденных мест захоронения или данных об остальных четырех генералах, о которых сообщали украинские СМИ.

Тем не менее, гибель высшего офицерского состава оказывает значительное влияние на российскую армию. Эксперты утверждают, что гибель генералов может быть связана с проблемами в организации российской армии. В начале вторжения генералам приходилось лично контролировать передовую из-за сложностей с настройкой защищенных каналов связи и логистикой, что увеличивало риск их гибели. Позже генералы стали жертвами точных ударов артиллерийских систем дальнего радиуса действия, поставленных Украине ее западными союзниками.

Напомним, о гибели генерал-майора Владимира Завадского стало известно 28 ноября. Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.