Попали в штаб: в России подтвердили гибель начальника штаба 35-й армии в Украине (фото)

В Санкт-Петербурге организовали похороны начальника штаба 35 армии РФ Сергея Горячева, погибшего в результате ракетного удара.

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Генерал Сергей Горячев, начальник штаба 35 армии РФ, погиб в результате попадания ракеты в Запорожской области. В Telegram псковских десантников сообщили о его похоронах.

Вместе с ним были ликвидированы также другие командиры. Обстрел произошел 12 июня.

В сообщении говорится, что пострадавших было большое количество. Оккупант якобы пытался спасти других захватчиков.

В ходе атаки, как говорится в сообщении, произошла и вторая волна ракетного удара. Его будто об этом предупреждали, но Горячев в связи с отсутствием опыта и профессионализма решил и дальше находиться под огнем украинских войск.

После ликвидации захватчика его тело быстро доставили на территорию России. В Санкт-Петербурге 18 июня организовали похороны, на которые прибыли сторонники войны против Украины.

Ликвидация Горячева

Генерал с 2017 года находится в базе "Миротворец" как российский военный преступник, служил в 2014-2017 годах в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе. Российские СМИ Горячев 13 июня сообщили, что он погиб в результате ракетной атаки.

Военный РФ был выходцем из Приднестровья, где командовал российским контингентом, а также 27-й отдельной мотострелковой бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и обучающим центром в Хабаровске.

Уничтожение штабов РФ

ВСУ в мае уничтожили штаб российских войск в Бердянске. По информации украинской стороны, потери противника велики, но цифра уточняется. Оккупанты также подтверждают факт атаки и утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

В августе 2022 года украинские военные уничтожили штабные машины армии РФ неизвестным оружием. Военные поразили цель, однако из оружия, которое ранее не было замечено в ВСУ. Журналисты предполагают, что это могла быть американская мина.

Напомним, 19 июня стало известно, что ВСУ ликвидировали подполковника-шпиона и еще трех офицеров РФ. Армия РФ потеряла подполковника-шпиона Дмитрия Давыдушина. Также был уничтожен еще один подполковник — Максим Барсуков.