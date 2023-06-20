Влучили у штаб: у Росії підтвердили загибель начальника штабу 35 армії на Запоріжжі (фото)

В Санкт-Петербурзі організували похорон начальника штабу 35 армії РФ Сергія Горячева, який загинув внаслідок ракетного удару.

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Генерал Сергій Горячев, начальник штабу 35 армії РФ, загинув внаслідок влучання ракети у Запорізькій області. У Telegram псковських десантників повідомили про його похорон.

Разом з ним було ліквідовано також інших командирів. Обстріл відбувся 12 червня.

У дописі йдеться, що постраждалих була велика кількість. Окупант нібито намагався врятувати інших загарбників.

Під час атаки, як йдеться у повідомленні, відбулася й друга хвиля ракетного удару. Його наче про це попереджали, але Горячев у зв'язку з відсутністю досвіду та професійності вирішив й надалі перебувати під вогнем українських військ.

Після ліквідації окупанта його тіло швидко доставили на територію Росії. В Санкт-Петербурзі 18 червня організували похорон, на який прибули прихильники війни проти України.

Ліквідація Горячева

Генерал з 2017 року перебуває в базі "Миротворець" як російський воєнний злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі. Російські ЗМІ Горячев 13 червня повідомили, що він загинув унаслідок ракетної атаки.

Військовий РФ був вихідцем із ПДВ, командував російським контингентом в Придністров'ї, а також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою, 201-ю військовою базою в Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську.

Знищення штабів РФ

ЗСУ у травні знищили штаб російських військ у Бердянську. За інформацією української сторони, втрати супротивника великі, але цифра поки що уточнюється. Окупанти також підтверджують факт атаки і стверджують, що ЗСУ нібито завдали удару британськими ракетами Storm Shadow.

У серпні 2022 року українські військові знищили штабні машини армії РФ невідомою зброєю. Військові уразили ціль, проте зі зброї, яка раніше не була помічена в ЗСУ. Журналісти припускають, що це могла бути американська міна.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що ЗСУ ліквідували підполковника-шпигуна та ще трьох офіцерів РФ. Армія РФ втратила підполковника-шпигуна Дмитра Давидушина. Також було знищено ще одного підполковника — Максима Барсукова.