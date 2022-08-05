Українські військові знищили штабні машини армії РФ невідомою зброєю, – ЗМІ (відео)

Військові уразили ціль, проте зі зброї, яка раніше не була помічена в ЗСУ. Журналісти припускають, що це могла бути американська міна.

У мережі з'явилося відео знищення російських штабних машин російської армії, проте ролик незвичайний тим, що його знищили невідомою зброєю. Про це повідомляє Defense Express.

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади показали знищення двох штабних машин ворога. Вони поверталися з наради. За неофіційними даними, внаслідок удару було знищено 6 офіцерів і 5 солдат особового складу. У виданні звернули увагу на те, що удару було завдано незвичайною зброєю. Раніше її не було на озброєнні ЗСУ.

Момент ураження ворожого позашляховика був здійснений уражальним елементом, схожим на "ударне ядро" — це розігнаний до швидкості в кілька кілометрів на секунду уражальний елемент. Унаслідок удару машина була знищена, а друга перекинулася, вилетівши з дороги.

Таке "ударне ядро" притаманно високоточних 155-мм снарядів SMArt 155. Однак цього разу кут атаки був іншим, що може означати, що застосовувався інший тип боєприпасу.

Автори видання припускають, що, можливо, машина підірвалася на американській міні М93 Hornet. Вона встановлюється на околиці дороги, а потім самостійно фіксує наближення цілі та вистрілює.

[ + – ] На другому кадрі видно задимлення на краю дороги

На другому кадрі видно задимлення на краю дороги, що дає право припустити, що це була міна. Водночас наголошується, що через особливості зйомки відео на трон, ліву частину кадру було зафіксовано пізніше, ніж праву. Це пов'язано з тим, що камера знімає з частотою 24-30 к/с. Вибух на околиці дороги міг статися пізніше, ніж вибух у повітрі та вже є його наслідком.

Але проти міни виступає той факт, що на відео видно появу високотемпературного вогню під час активації боєприпасу, відсутність тороподібного диму після активації та спрямований вибух під час ураження цілі. З цього автори не можуть дати однозначної відповіді, що це була за зброя. Можливо, йдеться про новий вид зброї, про яку поки що публічно не заявлялося.

[ + – ] Від застосування суббоєприпасу з ударним ядром

Нагадаємо, ЗСУ знищили 4 ЗРС С-300 та склади боєприпасів РФ на півдні України.

2 серпня повідомлялося, що ЗСУ знищили ЗРК "Тор", гаубицю "Мста" та 32 військових.