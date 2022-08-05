Украинские военные уничтожили штабные машины армии РФ неизвесным оружием, – СМИ (видео)

Военные поразили цель, однако из оружия, которое ранее не было замечено в ВСУ. Журналисты предполагают, что это могла быть американская мина.

В сети появилось видео уничтожение российских штабных машин российской армии, однако ролик необычен тем, что его уничтожили неизвестным оружием. Об этом сообщает Defense Express.

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады показали уничтожение двух штабных машин врага. Они возвращались с совещания. По неофициальным данным, в результате удара было уничтожено 6 офицеров и пять солдат личного состава. В издании обратили внимание на то, что удар был нанесен необычным оружием. Раньше его не было на вооружении ВСУ.

Момент поражение вражеского внедорожника был совершен поражающим элементом, похожим на "ударное ядро" — это разогнанный до скорости в несколько километров в секунду поражающий элемент. В результате удара машина была уничтожена, а вторая перевернулась, вылетев с дороги.

Такое "ударное ядро" характерно для высокоточных 155-мм снарядов SMArt 155. Однако в этот угол атаки был другим, что может означать, что применялся другой тип боеприпаса.

Авторы издания предполагают, что возможно, машина подорвалась на американской мине М93 Hornet. Она устанавливается на окраине дороги, а затем самостоятельно обнаруживает приближение цели и выстреливает.

[ + – ] На втором кадре видно задымление на краю дороги

На втором кадре видно задымление на краю дороги, что и дает право предположить, что это была мина. Вместе с тем отмечается, что из-за особенностей съемки видео на трон, левая часть кадра была зафиксирована позже, чем правая. Это связано с тем, что камера снимает с частотой 24-30 к/с. Взрыв на окраине дороги мог произойти позже, чем взрыв в воздухе и уже является его последствием.

Но против мины выступает тот факт, что на видео видно появление высокотемпературного огня при активации боеприпаса, отсутствие торовидного дыма после активации и направленный взрыв при поражении цели. Из этого авторы не могут дать однозначный ответ, что это было за оружие. Возможно, речь идет о новом виде оружии, о котором пока публично не заявлялось.

[ + – ] След от применения суббоеприпаса с ударным ядром

Напомним, ВСУ уничтожили 4 ЗРС С-300 и склады боеприпасов РФ на юге Украины.

2 августа сообщалось, что ВСУ уничтожили ЗРК "Тор", гаубицу "Мста" и 32 военных.