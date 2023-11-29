ВСУ постоянно готовы к обстрелам, а украинские энергетики заняли "пассивную оборону", — Игнат

Враг понимает, что ракет у него недостаточно, чтобы атаковать так, как в прошлом году, когда по территории Украины было применено более тысячи ракет и дронов, говорят в Воздушных силах. Поэтому Россия будет применять больше ударных дронов.

Российские оккупанты накопили ракеты, но прогнозируется, что для атак по Украине будут применять больше дронов. Украинская ПВО и энергетики готовы к таким атакам. Об этом в интервью телеграм-каналу "Труха" рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, сейчас украинцы научились воспринимать воздушные тревоги, как визит к стоматологам "отбыть и забыть". Российская сторона атакует в последнее время ракетами Х101, Х59 и "Калибрами", потому что враг понимает, что ракет у него недостаточно, чтобы атаковать так, как было в прошлом году, когда по территории Украины было применено более тысячи ракет и дронов-камикадзе.

"В некоторые НЗ они залезли и на сегодня имеют около 900 ракет всех вместе — дальнобойных и высокоточных. Враг будет больше атаковать ударными дронами, производство которых они наладили на своей территории", — сказал Игнат.

Он добавил, что ракета это — фактически самолет, и запас ракет, который РФ потратила, надо восстанавливать.

Он отметил, что ВСУ постоянно готовы к обстрелам, "пассивную оборону" заняли и украинские энергетики — они оборудовали электростанции преградами для ударных дронов. Также представитель Воздушных сил подчеркнул, что говорить о том, что в отдельных регионах нет ПВО — работать на руку врагу.

Юрий Игнат отметил, что несколько дней назад была рекордная атака по количеству дронов по Киеву — оккупанты использовали 74 ударных БпЛА. На подступах к Киеву и над Киевом фактически 100% из них были уничтожены украинской ПВО.

В Воздушных силах говорят, что на атаки "шахедов" могут влиять погодные условия. При изменении температуры дрон может испытать помехи в работе.

"Конечно враг будет менять свои решения, учитывая погодные условия. К сожалению, штормы проходят, ветры утихают, и мы получаем ту реальность, с которой приходится бороться. Непогода может влиять и на работу наших защитников. Это и содержание самолетов, и взлетно-посадочных полос в соответствующем состоянии. Нужны дополнительные средства маскировки, и морозная погода влияет на работу людей. Это все нужно обслуживать, техника должна всегда быть в боевом состоянии. Будем делать все, чтобы мы эффективно работали", — говорит Игнат.

Напомним, что 23 ноября, ВСУ уничтожили около 675 российских оккупантов, среди потерь врага — ЗРК "Бук".

Ранее сообщалось, что за 2 месяца малой интенсивности использования ракет, РФ смогла накопить потенциал. Так, в ее распоряжении теперь есть примерно 800 ракет.