В украинских воинских частях от 30 до 70 процентов отказников, – Арестович (видео)

Экс-советник ОП выступил против снижения призывного возраста, заявив, что на фоне сокращения западной помощи это приведет к росту потерь.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что миллионы украинских мужчин избегают постановки на воинский учет, а в воинских частях от 30% до 70% отказников. Об этом он сказал в прямом эфире 28 ноября в ходе интервью Николаю Фельдману.

По словам Арестовича, информацию о 30-70% отказников в украинской армии он получил от своих друзей-военных, с которыми общается каждый день.

"Я как бы немножко военный, у меня как бы друзья командиры, я могу с ними поговорить на командирском уровне", — сказал экс-советник ОП.

Арестович отметил, что, по его данным, 4,5 миллиона военнообязанных граждан Украины избегают постановки на воинский учет.

Он также заявил, что снижение призывного возраста в стране при нехватке западных вооружений приведет к росту потерь.

"И в то же время раздаются голоса о нелегких решениях в сфере мобилизации. Но, когда снизят планку призывного возраста, на фоне сокращения западных поставок это будет означать значительное увеличение потерь, потому что будем останавливать (ВС РФ) автоматами и собственными телами", – заявил Арестович.

По мнению блогера, перспективы подобного решения "крайне непопулярны" для политического руководства Украины.

Снижение призывного возраста: что говорят в Минобороны и ТЦК

В Министерстве обороны Украины 4 мая предложили уменьшить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

"Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

В свою очередь спикер Полтавского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин 24 октября заявил, что сегодня в Украине наблюдается недостаточное количество граждан, которые хотят и могут защищать свою страну.

"Если будет сокращаться перечень оснований для предоставления отсрочки, будет сокращаться количество забронированных граждан или призывной возраст — страна получит дополнительный мобилизационный ресурс", — объяснил Истомин.

Напомним, 17 октября после рассмотрения законопроекта №9281, Верховная Рада Украины поддержала снижение призывного возраста на срочную службу с 27 до 25 лет. Однако этот закон пока не вступил в силу, поскольку его подписание ожидается от президента Владимира Зеленского.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин 26 ноября заявил, что в вопросе снижения мобилизационного возраста до 25 лет, уже принятом парламентом, до сих пор не произошло "сдвига". По его мнению, введение этого изменения помогло бы военному руководству определиться с дальнейшими планами.