Уровень угрозы очень высокий: РФ усилила присутствие ракетоносителей в Черном море, — ВСУ

Силы обороны юга Украины сообщили, что вместе все ракетоносители могут осуществить суммарный залп в 16 ракет "Калибр".

Российские войска увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море. Так, к двум подлодкам добавился фрегат "Адмирал Макаров", о чем сообщили Силы обороны юга Украины.

Сообщается, что вместе все ракетоносители могут осуществить суммарный залп в 16 ракет "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы очень высокий", — отметили в ВСУ.

Также военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Присутствие РФ в Черном море Фото: Скриншот

Фрегат "Адмирал Макаров": что о нем известно

Военное судно ВМФ России. Судно введено в эксплуатацию в 2017 году. Еще в 2022 году в ВМСУ сообщили, что командиром фрегата "Адмирал Макаров" является капитан 2 ранка Григорий Бреев. Он в 2014 году перешел на сторону РФ, когда ее войска оккупировали Крым. Ранее Бреев командовал украинским корветом "Луцк".

Напомним, что 29 ноября в Луганской ОВА сообщили, что ВС РФ не используют активно авиацию из-за непогоды, но усилили артобстрелы. По данным администрации, неподконтрольные Киеву регионы получили новые разнарядки — в течение осенне-зимнего периода отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку "достижений народного хозяйства".